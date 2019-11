Deze onbekende Japanse supercar sprint sneller dan een Bugatti

Zelfs de vroege vogels ontlopen de files niet meer

7:47 Grote kans dat je vanochtend in de file stond: met 787 kilometer stilstaand of langzaam rijdend verkeer was het een zeer drukke ochtendspits. Tot voor kort zou dat getal ook goed zijn voor een plek in de top tien met drukste spitsen ooit, maar zo bijzonder is deze drukte niet meer. Wat feiten en cijfers op een rij.