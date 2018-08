Deze Porsche 911 wilde liever een Alfa Romeo zijn

Geloof het of niet, maar de auto die je hier ziet is een Porsche 911 cabriolet uit 1966. Het betreft een eenmalige creatie van het Italiaanse stijlhuis Bertone, dat hoopte dat dit de toen nieuwe Porsche 911 Cabriolet zou worden. De unieke auto zal volgens veilinghuis Gooding and Company rond de één miljoen dollar opbrengen.

Porsche had volgens website autogids.be aan het einde van de productie van de 356 alleen maar oog voor een halfopen (Targa) variant van de nieuwe Porsche 911/912. John von Neumann, die in Zuid-Californië open 356's verkocht als zoete broodjes, wilde echter liever weer een volledig open auto hebben. Zo graag dat hij de Italiaanse autodesigner Bertone vroeg om er één te ontwikkelen. De fabriek wilde als basis wel een 911-chassis leveren, maar betaalde geen cent mee. Ze eisten wel dat ze het laatste woord hadden over de productie, want er zou immers de naam Porsche op komen te staan.

Volledig scherm © Gooding & Company

Na een conceptie van negen maanden was de slanke 911 Spyder klaar. Die had echter weinig parallellen met Duitse degelijkheid, maar was daarentegen vol van Italiaanse flair. Destijds had, heel anders dan nu, elk land nog een duidelijke stijl. De cockpit was volledig gescheiden van de rest van het voertuig met behulp van sierlijst die van de voorruit langs de bovenrand van de deuren naar het motorcompartiment liep. Bertone profiteerde van de opstelling met de motor achterin door de auto lage vleugels te geven. Het weelderige lederen interieur verschilde ook van dat van de standaard 911 en had unieke stoelen, een middenconsole en de belangrijkste instrumentaten die verticaal in een centrale stapel waren opgesteld.

Volledig scherm © Gooding & Company

Toen de auto in 1966 werd voorgesteld op het Autosalon van Genève, toen nog met een andere kleurencombinatie (rood aan de buitenzijde), met andere wielen en met een lichtere motor, stond hij in de buurt van de officiële fabrieks-911 Targa. Er was veel interesse, maar het bedrijf ging zonder orders naar huis. Von Neumann besloot dat de 911 Targa de logische keuze was. Later zou Porsche weer een echte cabriolet maken, maar die zou geen gelijkenissen vertonen met deze unieke creatie.