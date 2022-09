Deze schooldirecteur regelt zélf maar het verkeer: ‘Het is hier echt heel gevaarlijk’

Rijinstruc­teur Edwin is ongeduld van weggebrui­kers spuugzat: ‘Stop met dat achterlij­ke gedrag’

Bumperkleven, toeteren, rechts inhalen: rijinstructeur Edwin Dielessen (56) is het ‘toenemende ongeduld’ van mensen in het verkeer rondom lesauto’s spuugzat. In de hoop dat er iets verandert, plaatste hij een oproep op sociale media: ,,Stop met dat achterlijke gedrag!”

15 september