Deze sportwagen is al 54 jaar in het bezit van autoliefhebber Joe Biden

CO2-uit­stoot auto's daalt weer, maar miljarden­boe­tes onontkoom­baar

26 oktober Autofabrikanten zijn erin geslaagd om in de eerste acht maanden van dit jaar de CO2-uitstoot van hun nieuwe auto's fors terug te dringen. De daling van gemiddeld 19,8 gram per kilometer is opvallend, omdat de uitstoot de laatste jaren juist was gestegen.