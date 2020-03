Deze sportwagen was van Paris Hilton en kan binnenkort van jou zijn

De vraagprijs is dus stevig, maar je krijgt er behoorlijk wat voor terug. De parelwitte Lexus LFA beschikt namelijk niet alleen over een wereldberoemde ex-eigenaar, maar ook over een 4,8 liter-V10 die gewillig richting 9000 toeren per minuut klimt, zodat je binnen 3,6 tellen van 0-100 kilometer per uur accelereert. Het lederen interieur met blauwe en crèmekleurige tinten is wellicht niet naar ieders smaak, maar dat is bijzaak wanneer je in de kroeg vertelt dat je met de Lexus van Paris Hilton gekomen bent.