Deze SUV staat voor alles wat de oprichter van dit automerk verafschuwde

Lotus, het sportwagenmerk dat gespecialiseerd is in het bouwen van lichte, lage en compacte sportwagens, heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Het eerste nieuwe model is een lel van een elektrische SUV op basis van Chinese techniek, die 2,5 ton weegt.

Colin Chapman, de oprichter van het Britse sportwagenmerk Lotus, had in zijn zoektocht naar de ideale sportwagen altijd een mooi credo: ‘Simplify, then add lightness’. Wat hij ermee bedoelde, is dat je voor meer snelheid niet altijd grotere motoren en meer vermogen nodig hebt. Integendeel zelfs, want volgens hem worden auto’s en racewagens vooral beter als je ze simpeler, lichter en wendbaarder maakt. Lotussen waren daardoor vaak kleine tweezitters met een laag zwaartepunt, die dankzij een streng dieet vaak net zo goed of beter presteerden dan veel zwaardere krachtpatsers.

Hoog zwaartepunt

Het is kortom maar goed dat Chapman de nieuwe in China gebouwde Eletre nooit heeft kunnen zien. De 5 meter lange SUV staat namelijk voor alles wat Chapman verafschuwde. Niet alleen zijn omvang en gewicht van 2500 kilo, maar ook het hoge zwaartepunt, de vijf zitplaatsen en permanente vierwielaandrijving hadden ongetwijfeld nooit de tekentafel gehaald - want te zwaar. En simpel is de hoogtechnologische Lotus ook al niet. Hooguit het feit dat er wat aerodynamische foefjes op de Eletre zitten had Colin Chapman nog enigszins mild kunnen stemmen.

En toch is de Lotus Eletre waarschijnlijk precies wat Lotus nodig heeft. Want de in 1982 overleden Chapman had zich anno 2023 wellicht ook gerealiseerd dat het bouwen van tweezits sportwagens de afgelopen decennia niet echt een goed verdienmodel was. Lotus leed dan ook een treurig bestaan. Vorig jaar verkocht het merk wereldwijd 4000 auto’s en dat is waarschijnlijk ongeveer net zoveel auto's als een grootstedelijke BMW-dealer.

SUV als redding

Om het merk te redden was er dus meer nodig en opteerde Lotus voor de Porsche-escape. Daar betekende een zeer omstreden SUV met de naam Cayenne de redding van het sportwagenmerk, ook al stond deze auto eveneens haaks op de kernwaarden van het Duitse sportwagenmerk. Mede dankzij deze ‘moneymaker’ kan Porsche dan ook prachtige auto’s voor liefhebbers blijven bouwen, zoals bijvoorbeeld de 911 GT3 RS en de Cayman GT4 RS.

Lotus belooft hetzelfde te doen. Want naast de elektrische SUV Eletre komt het merk volgend jaar weliswaar met nog een (kleinere) elektrische SUV, maar daarna is het toch echt tijd voor een tweezits sportwagen - ook elektrisch. We kunnen niet anders doen dan de pr-mensen van Lotus maar op hun woord geloven. Toch is al een keer eerder een enorm modellenoffensief aangekondigd en daar kwam helaas weinig van terecht. De kans dat het nu wel gaat gebeuren is echter zeer groot, want ‘moeder’ Geely, ook eigenaar van merken als Polestar en Volvo, heeft diepe zakken.

Meesturende achterwielen

Dat over de Eletre goed en lang is nagedacht, is aan de auto af te zien. Over de schoonheid van de ietwat platgeknepen neus valt te twisten, maar feit is wel dat deze enigszins doet denken aan de veel duurdere Lamborghini Urus en dat maakt de auto voor velen extra begeerlijk. Helemaal in de kleur geel en met de grootste wielen krijgt de auto best wat Lamborghini-trekjes. Lotus heeft bovendien heel slim alle hardware voor vergaand autonoom rijden al in de auto ingebouwd en daarmee is de Eletre klaar voor de toekomst. Eventuele vernieuwingen op dit gebied kunnen ‘over the air’ worden toegevoegd.

De voor- en achterzijde zien er goed uit, Hooguit de zijkant oogt wat uit proportie met zijn enorme overhang achter, die de auto een wat zware kont geeft. Tijdens het rijden merk je daar niets van, want door de meesturende achterwielen lijkt de auto in de bochten zeker een meter korter. Dankzij de bagageruimte met een inhoud van minimaal 611 en maximaal 1532 liter heb je als vakantie vierend gezin weinig te klagen. Wel hebben passagiers die achterin willen stappen al snel een blauwe plek te pakken. De portieren hebben een uitstekende punt die zich bij het openen van de deur gewillig in je bovenbeen boort.

Rijdende bioscoopzaal

Een andere onhebbelijkheid is het enorm reflecterende dashboard. Als de zon erop schijnt zijn de glimmende delen soms bijna letterlijk oogverblindend. Maar dan zijn we er ook wel qua kritiek. Het interieur ziet er futuristisch uit en is logisch ingedeeld. Hoewel zaken als Apple Car Play pas later komen, zit alles op de Lotus wat je eventueel nodig zou kunnen hebben. Klapstuk is het hifi-systeem met speakers van het Britse merk Kef - ongetwijfeld bekend bij liefhebbers. In de middenconsole zit een enorme subwoofer, die zorgt voor kneiterstrakke bastonen. In combinatie met Dolby Atmos tover je het interieur letterlijk om in een bioscoopzaal. Indrukwekkend.

Vanaf 98.690 euro

Rijden met de Lotus Eletre is eveneens indrukwekkend. De auto is leverbaar in drie uitvoering: een ‘instapmodel’ van 98.690 euro, gevolgd door de Eletre S met een rijkere standaarduitrusting, die vanaf €124.090 in de prijslijsten staat. Beide modellen zijn 603 pk sterk. Topmodel is de 905 pk sterke Eletre R, die te koop is vanaf 154.090 euro. Wat de drie modellen gemeen hebben, is een voor een elektrische SUV ongekende lichtvoetigheid. De besturing is direct en ondanks zijn breedte van bijna 2 meter kun je de auto heel precies plaatsen in de bochten. Zolang de sport- of trackstand niet wordt ingeschakeld, is het onderstel daarbij ook nog eens verrassend comfortabel en stil.

De camera’s in plaats van echte achteruitkijkspiegels zijn wat ons betreft geen aanrader, omdat je steeds verkeerd kijkt, maar dat is een kwestie van smaak. Datzelfde geldt voor de vraag of je de Lotus als vierzitter wilt met twee aparte stoelen achterin, of als vijfzitter voor het hele gezin. Dat er tijdens het afspelen van keiharde muziek niets meetrilde in het interieur is maatgevend voor de hele auto, want ook tijdens het rijden maakt de Eletre een zeer solide indruk en is er geen rammeltje, piepje of kraakje hoorbaar.

Launch control

Tijdens een acceleratietest op de landingsbaan van een vliegveld in de buurt van Oslo kunnen we de acceleratie van de Eletre R ongestraft uitproberen. Het is een kwestie van de rem met je linkervoet vasthouden, daarna met rechts het gaspedaal helemaal intrappen en je voet van de rem laten schieten. Vervolgens schiet je zelf ook weg, richting de horizon. Binnen enkele tellen rijden we 160 km/u, dan is het alweer tijd om af te remmen, zodat we niet eindigen in het struweel. Maar een ding is zeker: deze versnelling blijft zich nagenoeg lineair ontwikkelen tot ver boven de 200 km/u. Opnieuw indrukwekkend.

De sprintkracht is afkomstig van een 112 kWh accu en twee elektromotoren die permanent alle vier de wielen aandrijven. Je kunt de Eletre binnen 20 minuten opladen van 10-80 procent bij een snellader. De Eletre en de Eletre S hebben een trekkracht van 710 Newtonmeter en sprinten binnen 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 258 kilometer per uur. De Eletre R heeft een trekkracht van maar liefst 985 Nm. Deze uitvoering sprint binnen 2,95 seconden van 0-100 km/u. Dat is best een prestatie gezien zijn gewicht van maar liefst 2640 kilogram.

Geen echte Lotus, maar....

Is de Eletre een echte Lotus? Nee, zeker niet. Maar de Cayenne was ook geen echte Porsche toen-ie werd geïntroduceerd en toch deed en doet dat model het erg goed qua verkopen. De Eletre is vooral een zeer goed in elkaar gezette, maar vooral Chinese premium-SUV met Lotus-trekjes. Een auto die niet alleen profiteert van de ‘heritage’ van het merk Lotus, maar er ook nog eens goed uitziet. Het allerbelangrijkste is echter dat de auto fantastisch rijdt en niet eens belachelijk duur is. Daarmee kan de Eletre concurrenten als de Lamborghini Urus, Aston Martin DBX en Porsche Cayenne mooi de pas afsnijden. En tevens de wegbereider vormen voor Lotussen waarvoor oprichter Colin Chapman zich niet hoeft om te draaien in zijn graf.

