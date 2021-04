Deze tien auto's komen nagenoeg foutloos door de apk

Hoewel de apk-keuring lang niet alles zegt over de betrouwbaarheid, geeft het toch een goede indicatie van hoe storingsgevoelig een voertuig is. Ook zegt een apk-rapport veel over hoe goed de vorige eigenaren ervoor hebben gezorgd. Uiteraard is het altijd beter om te kiezen voor de auto met een nagenoeg foutloos apk-rapport als je twijfelt tussen twee potentiële aankopen.

WhatCar heeft een lijst samengesteld met een top 50 van tweedehands auto’s van drie tot acht jaar oud met de beste slagingspercentages voor de eerste apk, die in Groot-Brittannië de Ministry of Transport Test (MoT) heet. Het belangrijkste verschil met Nederland is dat auto's daar al na drie jaar gekeurd moeten worden in plaats van vier jaar zoals bij ons.

745.000 rapporten

De consumentenorganisatie kreeg inzage in 745.000 geanonimiseerde MoT-rapporten van het Ministerie van Transport in Engeland. Elk voertuig in de lijst heeft een minimale steekproefomvang van 100 auto’s, hoewel de gemiddelde steekproefomvang voor alle modellen in de top 50 zo'n 1157 voertuigen betreft. Uiteraard kunnen de gegevens van Engeland niet een-op-een worden vertaald naar de Nederlandse situatie, aangezien de apk en de MoT op detailniveau van elkaar verschillen, maar de cijfers geven in ieder geval een goede indicatie.

De Hyundai Ioniq (2017-nu) komt gemiddeld het best door de apk in Engeland, met een slagingspercentage van 96,18 procent. Op plek twee staat de BMW i8 (2014-2020). Daarvan rolt 95,97 procent foutloos door de test. Op plek drie vinden we de Porsche Boxster (2012-2016) met een succespercentage van 94,10 procent. Op vier de Lexus NX (2014-nu) met een slagingspercentage van 93,82 procent. De top vijf wordt vervolmaakt door de Porsche 911 (2012-2019) met een slagingspercentage van 93,72 procent. Op de plekken zes tot en met tien eindigen achtereenvolgens de Mazda CX-3, de Lexus RX, de Mazda MX-5 en de Porsche Macan en Cayman.

Peugeot 5008

De auto die het minst vaak in één keer door de apk komt, is de Peugeot 5008. Slechts 70,81 procent van de modellen kwam er in één keer door. Ook slecht deed de Hyundai i800 het met 71,36 procent. De Opel Corsa staat op drie met een slagingspercentage van 73,48 procent. De Ford Galaxy staat op plek vier met 73,38 procent en de Fiat Punto staat op vijf met 73,52 procent. De top tien wordt vervolmaakt door de Renault Mégane, de Opel Antara, de Citroën DS3, de SsangYong Korando en de Kia Sorento. Voor het volledige overzicht klik je hier.

