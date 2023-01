Deze vergelijkingssite laat goed zien hoe belachelijk groot moderne auto's zijn

Vooral in de Verenigde Staten zijn SUV's uitgegroeid tot monsterlijke proporties, maar ook in Europa zijn auto's flink gegroeid door de trend van de Sports Utility Vehicles en daarvan afgeleide cross-overs. In een aantal steden in Europa is zelfs discussie ontstaan over de vraag of deze auto's wel in stedelijke gebieden mogen komen.

Hoe groter en zwaarder de auto, des te groter de kans dat er doden en gewonden bij een eventuele aanrijding vallen, is de redenering. Er zou volgens verschillende actiegroepen dus paal en perk moeten worden gesteld aan de ongebreidelde groei in omvang en gewicht bij moderne auto's.

Toyota 86 versus Corvette

Om te zien in hoeverre auto's groter zijn dan hun voorgangers, is het leuk om een blik te werpen op de Zwitserse site Carsized.com. Dat kan leiden tot verrassende uitkomsten. Zo schelen bijvoorbeeld de Toyota GR 86 en de Corvette C7 in grootte veel minder dan je zou denken, ondanks het idee dat de ene typisch wordt beschouwd als een behendige sportwagen en de andere als een dikke Corvette.

En auto's uit het verleden lijken compleet minuscuul naast moderne reuzen. Zo past een Lotus Elan uit de jaren 60 bijvoorbeeld bijna tussen de wielnaven en onder de deurgrepen van een Cadillac Escalade. Zelfs naast een Mazda MX-5, die onder moderne auto's wordt gezien als een compacte sportwagen, lijkt de Elan een miniatuurautootje.

BMW 3 Serie is 23,8 centimeter gegroeid in 21 jaar

Vooral de laatste jaren is het hard gegaan. Zo is de huidige BMW 3 Serie sedan in 21 jaar tijd maar liefst 23,8 centimeter gegroeid en is de moderne Volkswagen Polo net zo groot als de originele Golf. Op het moment van schrijven zijn er al meer dan 860.000 modelcombinaties mogelijk om te vergelijken, en de site wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe modellen. De site is ook handig om te kijken of een auto wel in je garage past.

