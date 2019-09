Deze vijf autofabrikanten zijn de grootste smeerpijpen, aldus Greenpeace

Japans grapje: Nissan onthult nieuw model niet in Frankfurt maar in ‘Francfort’

11 september Nissan was een van de grote afwezigen tijdens de meest prestigieuze autoshow ter wereld: de IAA in Frankfurt. Het Japanse merk besloot de nieuwe Nissan Juke voor de grap te onthullen in een gehucht in Frankrijk met de naam 'Francfort’.