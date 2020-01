Deze zeldzame Opel was de schrik van Porsches en Ferrari’s

Opel was niet dat ietwat brave automerk. Sterker nog, een samenwerking met het Britse sportwagenmerk Lotus zorgde voor de snelste Omega aller tijden. Een van die zeldzame Lotussen Omega staat nu te koop in Duitsland.

De Opel Lotus Omega was destijds een van de snelste sedans ter wereld. Met zijn 377 pk sterke motor versnelt de Über-Opel in 4,9 seconden van 0-100 km/u en de topsnelheid is maar liefst 280 km/u. Daarmee was de auto sneller dan Porsches en Ferrari's uit die tijd. In de Duitse plaats Neurenberg staat nu een exemplaar te koop uit 1992 dat afkomstig is uit de privécollectie van de autodealer.

De Lotus Omega is een zeldzame auto, die werd gebouwd door het Britse sportwagenmerk. Aan het begin van de jaren 90 leverde Opel 988 auto's aan de Britten. Het ging hierbij om de Omega 3000 24V. In Engeland werd de zescilinder lijnmotor vergroot tot een inhoud van 3,6 liter en voorzien van twee turbo’s van het merk Garrett's. Daarmee steeg het vermogen tot 377 pk bij 5200 toeren.

Volledig scherm Dashboard van de Lotus Omega. © Zitzmann

Begin jaren 90 was dat een bijna krankzinnige waarde voor een sedan. Niet alleen de Porsche 911 Carrera 2 kon niet tippen aan de topsnelheid van de Opel, maar ook de Porsche 911 Turbo moest naar rechts als dit Opeltje aan de achterbumper hing. De huidige eigenaar meldt dat de Lotus op het circuit ook Ferrari's heeft afgeschud - een teken dat de auto ook in bochten snel is.

Van de auto is de gehele historie bekend. Het feit dat de dealer in Neurenberg de Omega zorgvuldig heeft onderhouden, is de belangrijkste informatie voor potentiële kopers, omdat de Opel ook zwakke punten heeft. De koppeling en transmissie hebben het bijvoorbeeld moeilijk met de exorbitante prestaties. De motor moet zorgvuldig warm worden gereden en weer rustig afkoelen, omdat anders schade aan de turbo's kan ontstaan.

Volledig scherm De motor van deze Omega is 377 pk sterk. © Zitzmann