Dieselauto's steeds minder populair, ook tweedehands

In 2018 haalden 21.029 Nederlanders een buitenlandse diesel naar ons land, zo blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Het gaat hierbij om een daling van 40 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een flinke trendbreuk, want vorig jaar won diesel zelfs nog licht aan populariteit.

Eerder werd al bekend dat ook de verkoop van nieuwe dieselauto’s in de Europese Unie verder is gedaald. In het tweede kwartaal daalde de verkoop van dieselauto’s volgens de ACEA af met ruim 16 procent naar een marktaandeel in het tweede kwartaal van 31,3 procent. Dat was een jaar eerder nog 36,3 procent.