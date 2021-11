Dit automerk zoekt iemand die het hele jaar door banden wil oproken tegen betaling

‘General Lee’ van hoofdrol­spe­ler Dukes of Hazzard zwaar beschadigd door orkaan

John Schneider, een van de twee hoofdrolspelers uit de tv-serie Dukes of Hazzard, zegt dat hij vastbesloten is om zijn geliefde General Lee-replica te herstellen nadat de auto tijdens orkaan Ida door een boom was verpletterd.

7 september