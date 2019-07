Dit bedrijf heeft een droomvacature voor liefhebbers van supersportwagens

Gedumpt

Zijn er dan zoveel verlaten wagens te vinden in het Midden-Oosten? Het achterlaten van dure voertuigen is in elk geval niet abnormaal in Dubai en omstreken. Supercars, variërend van Aston Martins tot Rolls-Royces, worden regelmatig gedumpt door eigenaren die in financiële problemen zijn geraakt. Het niet voldoen aan je financiële verplichtingen is een misdrijf onder de Sharia-wetgeving en wie failliet gaat in Dubai, loopt daardoor volgens The Sun risico om in de gevangenis te belanden.



Dat is waarom luxeauto’s, waaronder Ferrari’s, Koenigseggs en Maybachs, op willekeurige plekken worden gedumpt door hun eigenaren die gehaast het land ontvluchten, soms met de sleutels nog in het contact en een draaiende motor. Veel van de voertuigen worden teruggevonden door de politie als ze op de openbare weg staan, maar andere worden gedumpt in parkeergarages op luchthavens of afgelegen locaties in een poging de autoriteiten te ontwijken.



