Dit betekenen de mysterieuze oranje pijlen langs de Duitse Autobahn

De oranje pijl is namelijk een zogenaamde omleidingspijl. Het verkeersbord geeft een routeadvies aan voor het geval de snelweg waar je op rijdt te druk is, afgesloten is, of wanneer er een file staat.

Wil je dus zonder vervelende en tijdrovende files je bestemming bereiken, volg dan met een gerust hart de oranje pijl op de snelweg. Het einde van de omleiding wordt aangegeven door een oranje pijl met strepen erdoor. Het is uiteraard niet verplicht om de pijlen te volgen.

Meer onduidelijke verkeersborden

De omleidingspijl is vooral te vinden in stedelijke gebieden met een groot snelwegnetwerk. In gebieden met weinig wegen hebben de pijlen weinig zin, aangezien er vaak nauwelijks alternatieven zijn. Tegenwoordig is de functie van de borden minder nuttig, aangezien bijna iedereen navigatie aan boord heeft.

Duitsland telt meer verkeerssymbolen die voor Nederlanders niet direct duidelijk zijn. Een verkeersbord met een cirkel en daarin een zwarte punt blijkt zelfs voor veel Duitsers onbegrijpelijk. En dat terwijl er in bijna iedere stad wel een of meer staan. Uit een enquête van de ADAC, de grootste autoclub van Duitsland, onder 1000 automobilisten bleek dat dit verkeersbord het minst vaak werd herkend.

Centrum van de stad

Slechts een op de vier personen wist wat dit - in 2007 geïntroduceerde - bord betekent. Veel mensen zagen er een rotondebord in, of een verwijzing naar een sportstadion. Het antwoord is echter heel eenvoudig: het verkeersbord met de zwarte stip in de zwarte cirkel geeft het centrum van steden aan.

Dit verkeersbord, dat het centrum van een stad aangeeft, herkennen zelfs de meeste Duitsers zelf niet