Dit bolletje op wielen is de BMW Isetta 2.0 (en kost 17.995 euro)

De vertraging ontstond doordat twee bedrijven, Micro Mobility Systems en Artega, allebei vonden dat ze recht hadden op de productie van deze op de BMW Isetta geïnspireerde ‘microcar’. Het goede nieuws is dat beide bedrijven een versie van het autootje uit gaan brengen.



Dit jaar kunnen we als eerste de Karo verwachten. Dat is de versie die Artega samen met Paragon en de accufabrikant Voltabox gaat bouwen. Het jaar erna brengt Micro Mobility Systems de Microlino op de markt. Micro Mobility Systems had de Microlino bedacht, maar wilde de productie in licentie uitbesteden. Het bedrijf dat dit ging doen, werd door Artega overgenomen. Het leek erop dat Artega de licentieovereenkomst niet nakwam en zelf een soortgelijk model (de Karo dus) ging bouwen. Dat was ook de aanleiding voor het geschil, dat nu is bijgelegd.