Dit doet de Franse politie vanaf nu met auto's van wegpiraten

De Franse wetten geven de politie tal van instrumenten om bestuurders te straffen die betrokken zijn bij stunten met hun auto op de openbare weg. Een daarvan is het vernietigen van de voertuigen waarmee dat is gedaan. De jongste slachtoffers van deze rigoureuze methode zijn twee BMW's waarmee naar verluidt werd gedrift. Daarbij gaan de auto's met doorslippende achterbanden de bocht om.

Hydraulische pers

Op beelden van de politie is alleen te zien hoe twee auto's worden geplet in een hydraulische pers. De eigenaar van de gele BMW beweert echter dat zijn auto werd vernietigd voordat hij de kans kreeg om in verzet te gaan tegen de inbeslagname van zijn auto. Volgens eigenaar Alan is zijn auto in beslag genomen voor zijn huis en kreeg hij handboeien om.

Beelden op social media

Dit gebeurde volgens hem nadat hij in mei in Tourville-la-Rivière, in het noorden van Frankrijk, had gedrift op een verlaten industrieterrein. Daarbij werd hij niet betrapt door de politie, maar de politie kwam naar verluidt in actie nadat iemand een foto nam van het driften en die op social media terechtkwam, waarna de politie de auto afpakte voor het huis van de eigenaar.

De politie deelde onlangs foto's en een video van de gele BMW E36 3 Serie plus een veelkleurige BMW E46 3 Serie, die in een hydraulische pers werden geplet. Bij de beelden staat: ‘strijd tegen de rodeo's’. De bestuurder stelt dat hij een boete zou hebben geaccepteerd, maar dat het pletten van zijn auto volgens hem een stap te ver gaat. Carscoops weet te melden dat de auto in beslag werd genomen terwijl de eigenaar aan het werk was en dat hij niet de kans kreeg om zijn bezittingen uit het voertuig te halen. Een advocaat is ingeschakeld om de eigenaar te representeren tijdens een hoorzitting op 15 januari volgend jaar.

Hardere straffen voor stuntrijders

De BMW's lijken de eerste slachtoffers van speciale straffen tegen stuntrijden op de openbare weg die in 2018 zijn ingevoerd. Overtreders kunnen bestraft worden met maximaal drie jaar gevangenisstraf en een boete van tot 75.000 euro wanneer alcohol en andere factoren een rol spelen. Bovendien kunnen bestuurders hun rijbewijs voor maximaal drie jaar kwijtraken en kan het betrokken voertuig in beslag worden genomen. In een recent document vroeg de Franse minister van Binnenlandse Zaken de politie om nog harder op te treden tegen stuntrijden.

