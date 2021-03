Dit Duitse automerk stopt met de ontwikkeling van nieuwe benzine- en dieselmotoren

,,Wij zullen alleen nog de bestaande motoren aanpassen aan de nieuwe emissierichtlijnen”, zegt de topman tegen het Duitse Automobilwoche . Volgens Audi is de nieuwe Euro 7 emissienorm zo streng en in technisch opzicht zo uitdagend, dat het geen zin meer heeft om te investeren in de verdere ontwikkeling van benzine- en dieselmotoren.

Audi is van plan om over vier jaar al 20 elektrische modellen in zijn gamma te hebben, waaronder de compacte Q4 e-tron. Deze SUV wordt dit voorjaar geïntroduceerd. In 2022 volgt de volledig elektrische opvolger van de Q5 en een tweede carrosserievariant van de e-Tron GT, de Avant.