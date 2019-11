Dit gebeurt er wanneer je een auto met automaat bij 100 km/u in zijn achteruit zet

Duitsland: een miljoen laadpalen in 2030

4 november De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat er in 2030 een miljoen laadpalen voor elektrische auto's in haar land staan. Dat zei ze zondag in haar wekelijkse podcast. Momenteel zijn er nog maar 21.000 oplaadpalen bij onze oosterburen. Vandaag staat een belangrijke top met de machtige Duitse auto-industrie op het programma.