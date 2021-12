Dit is de beste elektrische auto van dit moment (maar die prijs...)

Mercedes-Benz EQS 580 (523 pk/385 kW), vanaf 154.949 euro

De eerste elektrische Mercedes was in 2019 de EQC, maar die werd al meteen door de concurrentie verslagen waar het ging om actieradius en laadsnelheid. Met de EQS blijkt dat Mercedes van de fouten heeft geleerd. Dit nieuwe topmodel heeft een rijbereik tot wel 731 kilometer en geeft zelfs Tesla het nakijken.



Alleen met de laadsnelheid komen sommige concurrenten beter voor de dag. De EQS laadt met 200 kW, terwijl Kia, Hyundai, Audi, Porsche en Tesla richting de 250 kW gaan. Tegelijkertijd blijft er heel veel over waarmee deze Mercedes wél de toon zet. Zoals het comfort: geen andere elektrische auto veert zo heerlijk als deze Mercedes. En dat comfort is tot in detail doorgevoerd, zoals in de superzachte kussentjes bij de hoofdsteunen.



De 5,22 meter lange EQS is groot, maar heeft een verbazingwekkend korte draaicirkel. Met dank aan de meesturende achterwielen. En zijn formaat leidt tot een grote bagageruimte en heel veel zitruimte, ook op de achterbank.

Dat de EQS op en top een auto van deze tijd is, blijkt uit feit dat de voorklep niet open kan. In een voorspatbord zit een klepje met vulopening, zodat je hooguit zelf de ruitensproeiervloeistof kunt bijvullen.

Visueel het indrukwekkendst is het (optionele) hyperscreen: een gigantisch beeldscherm dat een record vestigt en zich over de volle breedte van het dashboard uitstrekt. Het biedt zelfs de bijrijder een eigen scherm.

De superstille en snelle EQS ligt stevig op de weg, maar laat zich soepel berijden. Ruim 350 sensoren waken over de veiligheid van de inzittenden. Jammer dat al die verwennerij slechts voor weinigen is weggelegd: voor een EQS betaal je minimaal zo’n 120.000 euro. Al is inmiddels ook een goedkopere, met minder batterijen uitgeruste versie aangekondigd.

Plus

+ Doorbraak in actieradius.

+ Ongekend comfort.

+ Uniek, reusachtig beeldscherm.

Min

- Voor velen onbetaalbaar.

- Niet de snelste oplader.

- Geen bagageruimte voorin.

Eindcijfer

9,2

Conclusie

Met de EQS keert Mercedes-Benz terug als de koning van de technologie. Terwijl er bij het eerste elektrische model, de EQC, nog fouten werden gemaakt, laat de EQS nu definitief de concurrentie achter zich. Dit is onbetwist de beste elektrische auto van dit moment.

Extra testnotities

De op dit moment goedkoopste versie van de EQS heeft een actieradius van 731 km, terwijl de duurste versie, zoals de testauto, een rijbereik heeft van 652 km. Met deze cijfers verslaat Mercedes genadeloos de Tesla’s van dit moment.

De bagageruimte is 610 liter tot (met omgeklapte achterbank) 770 liter groot.

Helaas ontbreekt een frunk: je hebt in deze elektrische auto geen extra bagageruimte.

De navigatie van Mercedes-Benz heeft al een tijdje te lijden onder de kaarten van Here. De digitale kaarten van die leverancier slaan nogal eens de plank mis. Voorbeeld: wie vanuit Den Haag via de snelweg richting Utrecht wil, wordt niet meteen richting de A12 gestuurd. In plaats daarvan navigeert Here eerst richting Den Haag Centrum (Utrechtsebaan), waarbij gemaand wordt een afslag te nemen en daar om te keren.

Het scherm voor de bijrijder biedt hetzelfde menu voor het infotainment dat normaliter ook in een centraal beeldscherm te vinden is. Vanaf volgend jaar hoopt Mercedes dat er wettelijke goedkeuring komt om op dat bijrijdersscherm ook een film of tv te kunnen kijken, terwijl de bestuurder er niet door wordt afgeleid. Technologie waarbij je niet van opzij naar een film kunt kijken is overigens al eerder toegepast door Jaguar Land Rover.

Mooi en stijlvol is de sfeerverlichting die onder meer met dunne ledlijnen in de auto is aangebracht.

De EQS blijkt uitzonderlijk goed gestroomlijnd: in de windtunnel is een CW-waarde van 0,20 behaald en ook daarmee vestigt deze Mercedes een record.

De auto heeft een 108 kWh-batterijpakket. Opladen gaat met 11 kW (AC) respectievelijk 200 kW (DC). Het komt erop neer dat het bij een gewone laadaansluiting (AC) zo’n 10 uur kost om van 10 naar 100 procent op te laden. Bij een snellader (DC) gaat het in 31 minuten van 10 naar 80 procent.

Zoals altijd moet je je niet blind staren op de beloofde reikwijdte, ook niet bij deze elektrische auto. Ja, de EQS kan 652 kilometer ver komen. Onder ideale omstandigheden. Maar als je vrijwel uitsluitend op de snelweg rijdt (een hel voor elektrische auto’s), kan die reikwijdte zomaar tot circa 400 kilometer beperkt blijven. Dat bleek ook tijdens deze test.

Mercedes-Benz heeft met de EQS en S-Klasse als eerste autofabrikant van de Verenigde Naties toestemming gekregen voor langdurig autorijden zonder handen aan het stuur. Bij snelheden tot 60 kilometer per uur mag de bestuurder vanaf volgend jaar handenvrij rijden en op het centrale beeldscherm online shoppen, een film kijken of e-mails beantwoorden.

In de praktijk leidt de snelheidsbeperking ertoe dat het systeem hooguit in de file of bij wegwerkzaamheden kan worden gebruikt, want onder andere omstandigheden ben je op een snelweg verplicht om harder te rijden. Voorlopig blijft het handenvrij rijden ook uitsluitend toegestaan op een beperkt aantal Duitse snelwegtrajecten: elk land moet afzonderlijk beslissen of en zo ja waar het is toegestaan. In Nederland is het vooralsnog verboden.

De EQS is te koop vanaf 118.891 euro. Dan krijg je de 450+ (333 pk/245 kW) met het Luxury Line-uitrustingsniveau. Getest is de 580 (523 pk/385 kW) en die staat vanaf 154.949 euro in de prijslijst. Hij heeft standaard vierwielaandrijving. De testauto heeft bovendien het AMG Line-uitrustingsniveau, waarmee zijn prijs op 157.369 euro komt. En hij is verrijkt met een aantal opties: achterasbesturing (1573 euro), brandblusser (145,20 euro), actieve sfeerverlichting (713,90 euro), walnotenhouten interieurdelen (3267 euro), comfortpakket portieren (automatische bediening daarvan, echter niet op afstand, 3085,50 euro), een Premium Plus-pakket (6655 euro) en 21 inch lichtmetalen wielen (302,50 euro). Met dit alles komt de totaalprijs van de geteste auto op 173.110 euro.

