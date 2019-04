Dit is de bestelbus van de toekomst, volgens Renault

Het gaat nog om een studiemodel, maar om te benadrukken hoe serieus hij is, wordt de EZ-FLEX de komende tijd al uitgebreid in de praktijk beproefd door 12 geselecteerde bedrijven en lokale overheden in heel Europa. Renault wil nog niet zeggen of daar ook een Nederlandse onderneming of gemeente bij zal zijn. De proefperiode duurt twee jaar.

De bestelbus onderscheidt zich doordat hij extra compact en wendbaar is om handiger door druk stadsverkeer te kunnen manoeuvreren. De relatief kleine draaicirkel van slechts 4,5 meter maakt de auto makkelijk te hanteren in smalle straten in de binnenstad. Maar met zijn lengte van 3,86 meter, breedte van 1,65 meter en hoogte van 1,88 meter biedt hij tegelijkertijd een laadruimte van 3 kubieke meter. Dat is fors en mede te danken aan de compacte bestuurderscabine.

Koeriers zullen de brede toegang tot de bestuurderspositie waarderen. Hierdoor stappen zij gemakkelijk in en uit. In- en uitladen van vracht is extra gemakkelijk dankzij de op slechts 76 centimeter hoogte gelegen laadvloer. Bijzonder is ook dat de EZ-FLEX in de flank geen schuifdeuren heeft, maar een naar boven open slaande laadklep. Hij kan in veel verschillende configuraties worden gebouwd, desnoods ook als pick-up.

De volledig elektrische aangedreven EZ-FLEX heeft een reikwijdte van 100 kilometer. De meeste bedrijven moeten daarmee uit de voeten kunnen, want gemiddeld wordt in de stadsdistributie zo'n 50 kilometer per dag gereden.

Volledig scherm Renault EZ-FLEX © Renault

Volledig scherm Renault EZ-FLEX © Renault

Volledig scherm Renault EZ-FLEX © Renault

Volledig scherm Renault EZ-FLEX © Renault

Volledig scherm Renault EZ-FLEX © Renault