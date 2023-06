Dit is de betekenis van een dubbele onderbroken streep op de weg

Ononderbroken streep naast doorgetrokken streep

Af en toe komt men bijvoorbeeld een doorgetrokken streep en een onderbroken streep naast elkaar tegen. In die gevallen is de streep naast je maatgevend. Is de streep naast je onderbroken, dan mag je wel inhalen. Is de streep doorgetrokken, mag je niet inhalen. Daarnaast is er de dubbele doorgetrokken streep, die verkeersrechtelijk hetzelfde is als de enkele doorgetrokken streep, maar alleen dient ter verduidelijking van het inhaalverbod.