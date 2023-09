Dit is de koper van de duurste auto ter wereld

De eigenaar van de duurste auto ter wereld, de Rolls-Royce Boat Tail, is geen rijke industrieel, geen popster en geen internetmiljardair. Het blijkt een Argentijnse voetballer en het is niet Lionel Messi.

Voetbalfans kennen hem ongetwijfeld, maar bij velen zal zijn naam toch niet direct een belletje doen rinkelen: de koper van de nieuwste Rolls-Royce heet namelijk Mauro Icardi, speler bij het Turkse Galatasaray. De aanvaller heeft naar verluidt 26 miljoen euro uitgegeven om de Rolls-Royce Boat Tail bij hem thuis te laten afleveren, zo schrijft de gezaghebbende Franse sportkrant L‘Equipe.

Paris Saint-Germain

Hij deed dit na de voltooiing van zijn transfer naar Galatasaray, nadat hij vorig seizoen uitgeleend was aan voetbalclub Paris Saint-Germain. De Argentijnse voetballer verdient goed bij Galatasaray met een salaris van zo'n 6,5 miljoen euro per jaar, maar toch moet het voor hem ook een aardige uitgave zijn geweest om de op maat gemaakte Rolls-Royce in zijn garage te krijgen.

Rolls-Royce Boat Tail © Rolls-Royce

La Rose Noire Droptail

Rolls-Royce bouwt slechts drie exemplaren van de Boat Tail. Icardi kocht de auto al in 2021 en toen was het verreweg de duurste auto ter wereld met een prijslijst die begint bij 25 miljoen dollar. Daarmee onttroonde deze Rolls de eenmalige Voiture Noire van Bugatti uit 2019, die een prijskaartje van 19 miljoen dollar had. Formeel is de Boat Tail qua prijs alweer ingehaald door een nieuw model van Rolls-Royce, de La Rose Noire Droptail, die binnenkort wordt uitgebracht en waarschijnlijk meer dan 30 miljoen gaat kosten.

Derde model wordt niet onthuld

Miljardair-rapper Jay-Z en zijn vrouw Beyonce hebben naar verluidt ook een exemplaar van de Boat Tail gekocht. De derde is verkocht aan een gefortuneerde koper die zijn geld verdiende in de parelindustrie. Deze auto zal op verzoek van de koper niet publiekelijk worden onthuld.

De ijskast bevindt zich onder het openklappende 'achterdek'. © Rolls-Royce

Het duurt vier jaar om alle 1813 onderdelen van de vierzits cabriolet met de hand in elkaar te zetten. Het in het midden scharnierende houten achterdek opent zich als de vleugels van een vlinder en onthult wat Rolls een ‘hostingsuite’ noemt. Binnenin bevinden zich twee koelkasten en bestek en servies van Christofle. Je krijgt er ook een paar koolstofvezelkrukken bij en een parasol die je kunt vastzetten in de achterkant van de auto. Onder de lange motorkap bevindt zich de bekende 6,75-liter twin-turbo V12 van de Phantom, die 563 pk sterk is en een trekkracht heeft van 900 Newtonmeter.

