Dit is de nieuwe Audi A3 Sportback

Met een lengte van 4,34 meter is de A3 weer enkele centimeters gegroeid, waardoor het model voortaan zes centimeter langer is dan een Golf, maar weer drie centimeter korter dan de Seat Leon. Van die laatste neemt hij wel de 2,64 meter lange wielbasis over, waardoor de achterste inzittenden wellicht over wat extra been- en zitruimte zullen beschikken. Op termijn zal het gamma wellicht nog worden uitgebreid met een iets klassieker gelijnde vierdeurs sedan. Een hatchback met drie deuren is - net als bij de meeste concurrenten - niet langer voorzien.