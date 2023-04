Dit is geen echte Jeep en dat is goed nieuws

AutotestHet is maar goed dat er nooit een meneer Jeep is geweest, want hij zou zich omdraaien in zijn graf bij het aanschouwen van het nieuwe model Avenger. Verder van de kernwaarden van het Amerikaanse merk had Jeep bijna niet kunnen afdrijven. En toch is dat goed nieuws.

Ironisch genoeg is een van de vier kernwaarden van het voormalige 4x4-merk Jeep ‘authenticiteit’. Maar zelden zijn de kernwaarden van een merk verder geërodeerd dan bij dit model. Dat begon al toen het stoere 4x4-merk werd verkwanseld aan de Italianen, waarna er Fiats op de markt kwamen met Jeep-stickers en half-ruige opzetstukken. Toen de Fiat-groep vervolgens onder de paraplu van Stellantis terechtkwam, ging het van de regen in de drup.

Met als voorlopig, ogenschijnlijk, dieptepunt de Avenger, Dat is een compacte, elektrische Jeep met uitsluitend voorwielaandrijving. Geen stoere terreinauto, maar een lifestylemodel. Nadrukkelijk bestemd voor de ‘urban jungle’. Het is daarbij ook nog eens een auto die vaag en indirect stuurt. Desondanks voorspellen we een grootse toekomst voor dit model, want voor het overige valt de Avenger nauwelijks op minpunten te betrappen. Of het moet het feit zijn dat er geen trekhaak bevestigd kan worden aan deze ‘Jeep’. Hij duldt geen enkele caravan of aanhanger, zelfs geen fietsendrager.

Maar verder overtreft de Avenger de overige producten van Stellantis die op dit elektrische platform zijn gebouwd, zoals de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e. Daarbij heeft de Avenger ook nog eens een zeer sterke troef in huis die hele delen van ‘Suburbia’ overtuigt: een Jeep-badge die gewone huisvaders en -moeders toch net een ruig randje geeft, plus de belofte van avontuur en sensaties. Dat zijn echter wel grote schoenen om te vullen voor een in Italië gebouwde en door Fransen verkochte elektrische Jeep zonder 4x4.

‘Antigif tegen saaiheid’

Zeker wanneer je leest dat de auto wordt aangeprezen als ‘antigif tegen saaiheid’ terwijl je weet dat de Avenger zich bij wijze van spreken vastrijdt op de eerste de beste molshoop. Dan begin je toch te twijfelen aan het gezond verstand van de marketingmensen, maar kopers slikken het kennelijk voor zoete koek, want Jeep draait beter dan ooit. In 2020 verkocht het merk al zeven keer meer auto’s dan in 2010 en de Avenger gaat dat succes ongetwijfeld verder uitbouwen.

Niet alleen omdat hij met een lengte van 4,08 meter de kleinste Jeep is sinds de Willy’s Jeep waar het ooit allemaal mee begon en daarmee uitermate geschikt voor manoeuvreren in de stad. Maar ook door zijn uitstekende rijeigenschappen, riante binnenruimte, redelijke prijs en acceptabele rijbereik. Nog belangrijker wellicht is zijn Range Rover Evoque-achtige uitstraling. Wanneer je door je wimpers kijkt, heeft de auto – wellicht niet geheel toevallig – veel weg van het Britse succesnummer.

Onderstel niet ‘bonkig’

De Avenger lijkt groter dan hij is. In werkelijkheid is deze SUV slechts een fractie groter dan een Opel Corsa of Ford Fiesta en dat heeft als voordeel dat hij met zijn gewicht van 1500 kilo relatief licht is voor een elektrische auto. Dat merk je niet alleen in de bochten, maar ook op hobbels en bobbels. Het onderstel is lang niet zo ‘bonkig’ als dat van zwaardere elektrische evenknieën en slokt drempels op alsof ze niet bestaan. Bijkomend voordeel van dat relatief lage gewicht is dat je ook niet meteen aan de beurt bent wanneer de overheid besluit dat ook elektrische rijders wegenbelasting moeten gaan betalen naar gewicht.

Het onderstel is comfortabel, de trekkracht acceptabel en de remmen doen wat ze moeten doen. Je zit lekker hoog, in je handen heb je een dik stuur en door je uitzicht op de vierkante motorkap voelt de auto best stoer aan. De rugleuning is wel wat kort voor langere personen. Opvallend is de afwezigheid van windgeruis, iets wat in elektrische auto’s toch vaak storend aanwezig is, juist door de absentie van motorgeluid. De hoekige carrosserie zou hier extra last van moeten hebben, maar dat is dus niet zo. Helaas hoor je door de relatieve stilte wel extra goed het ‘gemaakte’ geluid van de richtingaanwijzers. Die klinken als het tikken van een antieke klok en daar moet je van houden.

De Avenger heeft drie rijstanden: Eco, Normal en Sport. De sportstand heeft onze voorkeur, omdat vooral de besturing iets meer weerstand en directheid krijgt. Bovendien heb je dan – in tegenstelling tot de Eco-stand – het volledige vermogen van 156 pk en alle 260 Newtonmeters trekkracht tot je beschikking. Zodra je van de gebaande paden raakt, kun je kiezen voor de standen Snow, Mud en Sand, waarbij het ESP-programma wordt aangepast aan genoemde omstandigheden. In de stad doet de auto het eveneens uitstekend. Door zijn hoge bodemvrijheid en zwarte beschermdelen – die iets uitsteken ten opzichte van de gelakte delen – daalt de kans op lakschade en ook zal je nooit met je bumper een stoeprand raken.

De binnenzijde van de Avenger is zeer ruim. Ook op de achterbank is veel hoofd- en beenruimte beschikbaar voor een auto van dit kaliber. Hij heeft door de vorm van het dashboard ook een ietwat stoere uitstraling, alleen het nut van het deelbare afdekklepje in de middenconsole ontgaat ons. Dat doet denken aan een hoesje van een iPad, maar het voelt weinig solide en in een Jeep zorgt stoerheid waarschijnlijk voor een betere uitstraling dan hightech. Wel is er enorm veel bergruimte in het interieur (34 liter in totaal) en ook de kofferbak is met een inhoud van 355 liter ruim genoeg voor een auto van dit kaliber.

De Avenger is na de DS3 E-Tense het tweede model van Stellantis dat is voorzien van een nieuwe aandrijflijn met een batterij met extra capaciteit en een extra zuinige elektromotor. Zijn actieradius bedraagt in theorie 392 kilometer, maar reken op iets meer dan 300 in de praktijk. De laadkabels moeten in de achterklep, want de Avenger heeft geen zogeheten frunk voorin. De laadklep zit aan de bestuurderskant en dat is een tikje onhandig. De bijrijderskant was bij het parkeren langs de stoep handiger geweest.

Elektrische SUV met echte uitstraling

De Avenger is te koop vanaf 37.000 euro en wordt daarmee ongetwijfeld dé hardloper van Jeep en wellicht zelfs een verkooptopper in algemene zin. Want elektrische SUV’s zijn er al, maar een model met zo veel uitstraling voor deze prijs ontbrak tot nu toe. Kortom: Jeep mag dan weliswaar compleet van het padje zijn met deze nieuwe Avenger die geen echte Jeep is, maar als consument kun je daarvan profiteren. Een authentieke Jeep met echte offroad-kwaliteiten was immers veel duurder geweest.