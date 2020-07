Dit is het antwoord op de Tesla Model 3: een beetje Zweeds, een beetje Chinees

Het Chinese Geely Holding, eigenaar van Volvo én Polestar, is er duidelijk over: de Polestar 2 is de eerste echte concurrent van de Tesla Model 3, die vorig jaar veruit de meest verkochte auto in Nederland was.



Maar ook de bestuurders van een Mercedes C-klasse, Audi A4 en een BMW 3 Serie moeten enthousiast worden van deze nieuwe elektrische middenklasser, als het aan Polestar ligt tenminste.

Het merk positioneert de wagen in het zogenoemde premium segment. Logisch, want met 59.800 euro is hij niet goedkoop. De prijs ligt op hetzelfde niveau als de Tesla Model 3 Long Range (58.980 euro). Let wel, een Model 3 is al verkrijgbaar vanaf 48.980 euro, maar dat betreft dan de versie met een relatief kleine accu en dus een kleinere actieradius.

Ook Polestar komt op een later moment met een variant die beschikt over een minder grote accu. Reken op een 60 kWh accu, waardoor de prijs met zo’n 10.000 euro kan zakken, zeker als die versie tweewielaandrijving heeft en geen vierwielaandrijving, zoals de auto die Polestar nu lanceert.

Volvo 40

Als je het design van de Polestar 2 bekijkt, herken je er veel Volvo in. Polestar is tenslotte het hippe broertje van Volvo. Beide merken zijn volledig eigendom van het Chinese Geely, maar opereren grotendeels vanuit Zweden. Dat het uiterlijk van de Polestar 2 veel weg heeft van Volvo-modellen komt trouwens ook doordat het design van de 2 eigenlijk was bedoeld om als Volvo 40-serie door het leven te gaan.

Met 4,61 meter lengte troeft de Polestar 2 de Tesla Model 3 af: die is een kleine 10 centimeter korter. En toch maakt de interieurruimte van de Polestar weinig indruk. Voorin zit je goed, ook als forse volwassene. Maar op de achterbank houdt de hoofdruimte niet over. Ben je 1,80 meter of langer, dan schuur je met je kruin tegen de rand van het transparante dak. Dat glazen dak zorgt voor veel licht in het interieur, maar kan niet open.

Veganistisch interieur

Een grappig detail is het veganistische interieur. De Polestar 2 bevat geen dierlijke producten in de gebruikte materialen. De stoelbekleding is van het zogenoemde WeaveTech, dat een beetje doet denken aan het materiaal dat voor surfkleding wordt gebruikt. Met wat verbeelding lijkt het op leer, het is gemakkelijk schoon te maken en duurzamer. Wil je wel per se stoelbekleding van leer, dan is dat tegen bijbetaling mogelijk.

Jammer dat Polestar hier niet keihard vasthoudt aan de eigen filosofie van duurzaamheid en de mogelijkheid van een leren interieur gewoonweg niet biedt. Het streven naar een betere leefomgeving gaat bij Polestar namelijk best ver. Zo zijn de hoofdsteunen gevuld met gerecyclede kurken en bestaan de vloermatten uit afgekeurde petflessen.

Polestar moet het hippe merk worden binnen de Geely/Volvo familie. Duurzaamheid is hip en trendy, elektrisch rijden is dat eveneens, dus wat dat betreft zit je goed met de Polestar 2. Je kan deze auto online kopen, maar een aanschaf van dit kaliber online, voelt voor velen misschien toch wat onwennig. En dus kan de consument in Nederland, of hij nou koopt of leaset, ook terecht bij één van de vier ‘Polestar Spaces’, in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Leidschendam.

Een ander groot verschil tussen Polestar en concurrent Tesla is het servicenetwerk. Op dit moment zijn er in Nederland acht plekken waar je onderhoud of reparaties aan een Tesla kunt laten uitvoeren. Maar met een Polestar kun je terecht bij de Volvo-dealer. Hier is dus sprake van een landelijk dekkend servicenetwerk.

Twee elektromotoren

Dan de techniek. De aandrijflijn van de Polestar 2 wordt gevormd door twee elektromotoren, die een gezamenlijk vermogen leveren van 408 pk. De voeding van deze motoren komt van een 78 kWh accu. Daarmee haalt de 2 een rijbereik (volgens de WLTP-testmethode) van 470 kilometer, tegen 560 kilometer voor de Model 3 Long Range.

En kijken we even naar de laadmogelijkheden, dan heeft Tesla opnieuw betere kaarten. Aan een AC-lader (thuis en op het werk) halen zowel de Polestar als de Tesla Model 3 11 kW. Hang je de Polestar aan een DC-lader (snellader) dan laadt hij maximaal 150 kW, terwijl de Model 3 aan 250 kW komt. Niet dat er heel veel van dergelijke extreem snelle laders zijn; de eerste is nog maar net geplaatst in Nederland. Maar er komen er meer, dat is zeker. Met 11 kW aan AC en 150 kW aan DC heeft de Polestar een prima intern laadsysteem, maar het is zeker niet grensverleggend.

Het grote voordeel van elke Tesla is en blijft dat er een goed geordend Europees snellaad-netwerk bestaat, waar alleen Tesla’s kunnen laden. Heb je een rit door Europa voor de boeg, dan verloopt dat een stuk soepeler met een Tesla, dan met welke andere elektrische auto ook.

Grensverleggend

Grensverleggend zijn wel de rijeigenschappen van de Polestar. Zeker als je de optie Performance Pack aankruist. Het standaard goede rijkarakter van de Polestar 2 krijgt dan een verdere verbetering door middel van Öhlins schokdempers, krachtiger remmen van Brembo en forse 20 inch lichtmetalen wielen. Maar met een optieprijs van 6000 euro vergt het een forse investering. Het Performance Pack zal dan ook voornamelijk de interesse wekken van de liefhebbers van autorijden. Temeer ook omdat de grote wielen een enigszins negatieve uitwerking hebben op het energieverbruik en dus op het rijbereik.

Dat de Polestar 2 een bijzonder lekkere rijdende auto is, staat buiten kijf. Voor de echte purist: bij het Polestar- of Volvo-servicepunt kun je afgaande op je rijstijl en gebruik de schokdempers handmatig op smaak laten brengen. Dat is best bijzonder, want een mogelijkheid om bij de dealer het rijkarakter van een auto naar eigen inzicht te veranderen wordt doorgaans alleen geboden voor raceauto’s.

Het lijkt een beetje tegenstrijdig: optimale sportieve rijeigenschappen bij een volledig elektrische auto. Maar dat is precies wat Polestar graag wil zijn; trendy, duurzaam, maar ook met lol en rijplezier achter het stuur. Voor degene die weinig met hoge bochtsnelheden heeft en misschien liever een caravan achter de auto meeneemt, biedt Polestar een inklapbare trekhaak. Als het om een ‘geremde’ aanhanger gaat, mag er maximaal 1500 kilo op de trekhaak mee.

Google

Best handig is het multimediascherm dat ‘draait’ op Google. Het navigatiesysteem functioneert met Google Maps en je kunt van alles en nog wat vragen aan het systeem. Of het nou een flauwe mop is, de weerberichten, je favoriete hit of wie de huidige premier van Zweden is; als het op Google te vinden is, vertelt de Polestar het aan de inzittenden.

Volgen er in de loop der tijd updates aan de software van de auto, dan hoef je niet direct met je Polestar naar een servicepunt. Net als bij Tesla, voert ook Polestar software-updates via een internetverbinding uit. Het kan dus zo zijn dat je ’s morgens in je auto stapt en er allerlei nieuwe toepassingen mogelijk zijn.

Dit betekent natuurlijk ook dat Polestar een beetje meekijkt met alles wat je met de auto doet. Maar dat is voor veel consumenten tegenwoordig geen probleem. Ook zodra er op hun smartphone een nieuwe app wordt geïnstalleerd, gaan ze blindelings akkoord met de voorwaarden.

Ook benieuwd hoe het is om elektrisch auto te rijden? Deze nieuwssite geeft twee lezers gelegenheid om dit tot het einde van het jaar gratis te ervaren. Voor deze actie worden twee nieuwe, elektrische Hyundai’s beschikbaar gesteld, inclusief het gebruik van stroom. Aanmelden voor de actie kan hier

Volledig scherm Polestar 2. © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar

Volledig scherm Polestar 2 © Polestar