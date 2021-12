Dit moet je doen als je een dier aanrijdt

Wat kun je het best doen als een aanrijding onvermijdelijk is?

Wijk als automobilist vooral niet uit, waarschuwt Gijs van Aardenne, voorzitter van Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN). ,,Wie uitwijkt, kan op een tegenligger klappen of tegen een boom rijden. Ik hoor regelmatig over eenzijdige ongevallen zonder duidelijke oorzaak in gebieden waar veel wilde dieren voorkomen. Het is zeer aannemelijk dat er dan sprake was van een overstekend dier.’’