Dit moet je weten over het creëren van een 'reddingsstrook' in vakantielanden

Het vrijmaken van een ‘reddingsstrook’ is verplicht in een aantal Europese landen. Automobilisten moeten bij een file dan het midden vrijhouden voor hulpdiensten op wegen van twee of meer rijstroken. Maar hoe werkt dat precies?

Het creëren van een reddingsstrook is verplicht in landen als Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije. Daar rijden hulpdiensten bij een noodsituatie dus niet over de vluchtstrook zoals hier, maar tussen het verkeer door. Dit principe wordt ook gehanteerd door Zwitserland en Slovenië, al is het daar (nog) niet verplicht.

Auto’s moeten bij filevorming verplicht op de linkerrijstrook dichter bij de middenberm rijden, terwijl voertuigen op alle andere rijstroken naar rechts moeten om plaats te maken. Hieronder zetten we nog even de belangrijkste vragen over de reddingsstrook op een rij:

1. Op welke wegen moet ik een reddingsstrook vormen?

Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom, vanaf het ogenblik dat er tenminste twee rijstroken zijn in de richting die je volgt.

2. Vanaf wanneer moet ik uitwijken naar de zijkant om een reddingsstrook te vormen?

Zodra zich files beginnen te vormen, zelfs als er op dat moment geen enkel hulpvoertuig van achteren nadert.

3. Welke hulpvoertuigen mogen de reddingsstrook gebruiken?

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle hulpvoertuigen, opdat zij snel de plaats van een ongeval kunnen bereiken (politie, brandweervoertuigen, ziekenwagens). Deze voertuigen moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken.

4. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik voldoende ruimte overlaat voor een reddingsstrook?

Alles hangt af van de breedte van de rijstroken, het voertuig en degenen die naast je rijden. In de meeste gevallen is het voldoende om naar de kant uit te wijken binnen je rijstrook. Als er echter een hulpvoertuig aankomt dat niet genoeg vrije doorgangsruimte heeft, moet je iets verder uit elkaar gaan.

5. Mag ik de vluchtstrook gebruiken om een reddingsstrook te vormen?

Nee, vooral omdat sommige voertuigen, zoals takelwagens, vrije doorgang moeten hebben op deze vluchtstroken. Dat geldt ook voor speciale rijstroken voor voertuigen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Die maken geen deel uit van de rijbaan. Als een hulpvoertuig met blauwe lichten en sirene van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden heb je wellicht geen andere keuze. In dat geval moet je altijd oppassen dat je de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt.

6. Mag ik de reddingsstrook gebruiken als ik met de motorfiets rijd?

Als je met de motorfiets rijdt onder de voorwaarden voorzien in de Wegcode (maximumsnelheid van 50 km/u met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag je in België de reddingsstrook gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat er geen enkel hulpvoertuig van achteren nadert. Als dit wel het geval is, moet je je onmiddellijk naar de kant begeven om het de vrije doorgang te geven.

7. Spelen autofabrikanten op deze situatie in?

Ja, enkele autofabrikanten hebben al elektronica in hun producten die meehelpt bij het creëren van een reddingsstrook. Zo heeft BMW een functie geïntroduceerd op de nieuwe BMW 5 Serie en 6 Serie waarbij de auto automatisch opzij gaat om een noodstrook te maken in de landen waar dit verplicht is.

Volledig scherm Zo werkt het vaak in het buitenland: een baan vrijhouden voor de hulpdiensten © ADAC