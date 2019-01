Dit nieuwe automerk plaatst een tablet in het stuur

Byton (Bytes on Wheels) is een merk dat uitsluitend elektrische auto's bouwt. Met een in het stuurwiel ingebouwde tablet kan in de nieuwe M-Byte gemakkelijk toegang worden verkregen tot alle knoppen op het dashboard, zoals radio en klimaatregeling. Het bevat ook een pictogram voor apps.

Volledig scherm © Byton

De tablet roept wel enkele vragen op. Want waar wordt de bestuurdersairbag geplaatst? Zijn er speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om je gezicht te beschermen tegen al dat glas dat in het dashboard is gemonteerd? En wat voor voordelen heeft deze extra display als er ook al een beeldvullend display op het dashboard van de Byton te vinden is?

Volledig scherm © Byton