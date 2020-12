Dit waren de tien duurste auto's van 2020

De tien duurste auto’s ter wereld waren in 2020 vooral extreme supersportwagens, die in zeer kleine aantallen zijn gebouwd en vaak richting de duizend pk sterk zijn. Hoewel ze zijn gemaakt om te rijden, komen ze slechts zelden hun schuilplaats uit. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Volledig scherm Lamborghini Sian © Lamborghini

10: Lamborghini Sian

De Lamborghini Sian is de eerste hybride supersportwagen van Lamborghini. De hypercar heeft een 819 pk sterke motor die garant staat voor een topsnelheid van 350 km/u. De bestuurder wordt in 2,8 seconden van nul naar honderd gekatapulteerd . Sian betekent ‘bliksem’. De auto kost net geen drie miljoen euro.

Volledig scherm Bugatti Chiron Super Sport 300+ © Bugatti

9. Bugatti Chiron Super Sport 300+

De Bugatti Chiron Super Sport 300+ is de meest extreme versie van de Chiron. De toevoeging 300+ staat voor het feit dat hij dankzij zijn motor van 1600 pk een topsnelheid van meer dan 300 mijl per uur haalt, oftewel 482 km/u. De Chiron Super Sport 300+ kost 3,2 miljoen euro.

Volledig scherm Lamborghini Veneno Roadster © Lamborghini

8. Lamborghini Veneno Roadster

De door de luchtvaart geïnspireerde Lamborghini Veneno Roadster is een van de meest exclusieve supersportwagens ooit geproduceerd. Onder de motorkap zit een klassieke 6,5 liter V12 die 750 pk ontwikkelt en waarmee de Veneno een topsnelheid haalt van 355 km/u. De auto's kosten 3,5 miljoen euro per stuk.

Volledig scherm Koenigsegg CCXR Trevita © Koenigsegg

7. Koenigsegg CCXR Trevita

Van de Koenigsegg CCXR Trevita zouden eigenlijk drie exemplaren gebouwd worden, maar er zijn er uiteindelijk maar twee gemaakt. De hypercar is in Zweden gebouwd met superlichte en hoogwaardige materialen en weet in minder dan drie seconden de sprint van nul naar honderd te halen. De prijs? 3,8 miljoen euro.

Volledig scherm Pagani Huayra Imola © Pagani

6. Pagani Huayra Imola

De Pagani Huayra Imola is extreem licht voor een supercar met een gewicht van minder dan 1250 kilogram. De ingenieurs onder leiding van de Argentijnse oprichter Horacio Pagani hebben zelfs een speciale lak gevonden om een ​​paar kilo te besparen. Deze Pagani is 827 pk sterk en kost net geen 4,5 miljoen euro.

Volledig scherm Bugatti Divo © Bugatti

5. Bugatti Divo

De Bugatti Divo is de doorontwikkeling van de Chiron. Topsnelheid heeft echter niet de hoogste prioriteit bij deze hypercar. Bij dit model draait het vooral om sportiviteit en wegligging in de bochten. Voor deze lol moeten klanten echter diep in de buidel tasten: deze Bugatti kost ​​vijf miljoen euro.

Volledig scherm Bugatti Centodieci © Bugatti

4. Bugatti Centodieci

De Centodieci is een eerbetoon aan de legendarische EB110 uit de jaren 90. Hij sprint in 2,4 seconden van nul naar honderd, in 6,1 seconden tikt de snelheidsmeter 200 km/u aan in 13,1 seconden doorbreekt dit model de kaap van 300 km/u. Pas bij 380 km/u stopt de teller. De Centodienci kost acht miljoen euro, uiteraard exclusief belastingen.

Volledig scherm Rolls-Royce Sweptail © Rolls-Royce

3. Rolls-Royce Sweptail

De eerste niet-sportwagen op de lijst is de Rolls-Royce Sweptail, die het vooral moet hebben van zijn luxe. Het is een speciale versie van een productiemodel dat is gemaakt in opdracht van een klant die de stijl van zijn eigen vliegtuig en jacht terug wilde zien in zijn auto. De Sweptail is dus een zogeheten ‘one-off’ en kostte de klant 13 miljoen euro.

Volledig scherm Bugatti La Voiture Noire © Bugatti

2. Bugatti La Voiture Noire

Met de La Voiture Noire vierde Bugatti zijn honderdjarig bestaan. Er werd slechts één exemplaar geproduceerd, dat werd verkocht voor het stratosferische bedrag van 16,7 miljoen euro. De topsnelheid ligt boven de 400 km/u. De koper is vooralsnog onbekend gebleven.

Volledig scherm Pagani Zonda HP Barchetta © Pagani

1. Pagani Zonda HP Barchetta

De HP Barchetta is de duurste, meest geavanceerde en exclusieve versie van de Zonda - de auto waarmee Horacio Pagani zijn avontuur begon in de wereld van supersportwagens. Onder de motorkap zit de enorme 7,3 liter Mercedes V12-motor, maar deze is vergaand getuned voor maximale prestaties. Er zijn wereldwijd drie exemplaren. Hoewel de prijs nooit officieel werd gecommuniceerd, gaan de experts er vanuit dat het bedrag boven de 20 miljoen euro ligt.

