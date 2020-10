Dit zijn alle verkeersboetes van 2021

Dit zijn alle verkeers­boe­tes van 2020

2 oktober Zoals elk jaar gaan de bedragen voor de verkeersboetes ook in 2020 weer omhoog. De overheid spreekt van een inflatiecorrectie van maar liefst 2,7 procent. In de praktijk stijgen de bedragen voor snelheidsboetes met 1 tot 10 euro. We zetten alle boetebedragen op een rij.