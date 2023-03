Dit zijn de addertjes onder het gras van private lease

Ooit was er geen hond in geïnteresseerd, maar inmiddels is private lease niet meer weg te denken uit het Nederlandse autolandschap. Autorijden zonder zorgen over restwaarde, inruil of onderhoud en met een maandbedrag waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Maar er zitten addertjes onder het gras.

Met de snelle kwaliteitsslag van nieuwe auto’s in combinatie met de rap stijgende brandstofprijzen wordt het voor particulieren steeds aantrekkelijker om via private lease over te stappen naar een nieuwe auto. Voor elektrische auto’s geldt hetzelfde in het kwadraat. Ze zijn hartstikke duur in de aanschaf, maar als je ze via een leaseconstructie kunt rijden, ben je wel van de hoge benzinekosten af. Helemaal als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt om je eigen stroomverbruik te drukken.

Contractbreuk is duur

Maar wat zijn de nadelen dan? Ten eerste: contractbreuk is duur. Wil je onder het contract uit omdat je persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door een echtscheiding of ontslag? Dan betaal je in veel gevallen een boete.

Tweedehands auto oprijden is goedkoper

Private lease is ook niet de goedkoopste vorm van autorijden. Dat is altijd nog een occasion die je helemaal op rijdt. Ook gewoon geld lenen van de bank voor aankoop van een auto kan nog wel eens voordeliger uitpakken dan private lease. Reken die optie zeker door.

Kostbaar bij weinig én veel rijden

Bovendien is private lease bij weinig kilometers duurder dan je denkt: veel private leasecontracten gaan uit van een bepaald kilometrage per jaar, bijvoorbeeld 15.000 kilometer. Als je in de praktijk veel minder rijdt, wordt dat niet altijd met je verrekend. Maar het is óók kostbaar bij te veel gebruik: wanneer je meer kilometers maakt dan is afgesproken, brengen de leasemaatschappijen extra kosten in rekening van 5 tot 16 cent per kilometer.

Schadevrije jaren kunnen verloren gaan

Als je even niet oplet, bestaat het risico dat je schadevrije jaren verloren gaan. De Consumentenbond meldt daarover: ,,Met een eigen autoverzekering bouw je schadevrije jaren op voor ieder jaar dat je geen schade rijdt. Maar met een leaseauto staat de verzekering vaak op naam van de leasemaatschappij of je werkgever.

,,Sommige leasemaatschappijen kijken naar de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd en die in een centrale database (Roy-Data) staan. Bij deze aangesloten leasemaatschappijen behoud je automatisch alle schadevrije jaren die je hebt opgebouwd, zowel van, voor als tijdens de leaseperiode. Maar let erop dat het bijhouden van de schadevrije jaren door de leasemaatschappij vaak niet automatisch gaat. Dit gebeurt handmatig en alleen op verzoek van de leaserijder.‘’

Menno Dijcks van vergelijkingssite Independer voegt daaraan toe: ,,Je kan bij de leasemaatschappij een leaseverklaring opvragen. In zo'n leaseverklaring staat hoeveel jaar je in de auto hebt gereden zonder schade te claimen. De meeste verzekeraars nemen de schadevrije jaren van deze leaseverklaring gewoon over.‘’

Eigen risico bij schade

De in het maandbedrag verwerkte verzekeringskosten zijn voor alle bestuurders gelijk. Zeker als je bijna maximale no-claim korting hebt, is het bijna altijd voordeliger om geld te lenen om een auto te kopen. En er is eigen risico bij schade. Een verzekering is inbegrepen bij het contract, maar in geval van schade is er vaak een eigen risico tot soms € 500.

Gevolgen voor je hypotheek

Private lease heeft ook gevolgen voor de hypotheek. Die zijn niet te onderschatten, ook gezien de vaak lange looptijd van een ­private leasecontract. Als je van plan bent op termijn een huis te kopen beperkt je private lease het maximum bedrag dat je voor een hypotheek kunt aanvragen. Je hebt namelijk al een financiële verplichting. En de ­verschillen zijn fors. Je kunt soms wel ­tienduizenden euro’s minder lenen.

Aan het einde van het leasecontract heb je niets

Een ander nadeel is dat je aan het einde van het leasecontract niets hebt. Normaal gesproken heb je altijd een auto om in te ruilen, tenzij deze total loss is. Maar als je contractduur op is, lever je de auto in en begin je weer bij nul. Je kunt natuurlijk weer een private leasecontract aangaan, maar je bent beter af als je nog een mooie occasion hebt om in te ruilen. Stel dat je zo tevreden bent over je auto dat je hem wilt overnemen van de leasemaatschappij, dan kan dat vaak wel, maar vermoedelijk was je dan onderaan de streep beter af geweest als je de auto destijds zelf had gekocht, al dan niet met een gunstige lening.

Jouw eigen situatie

Wil je weten wat je per maand kwijt bent aan afschrijving, motorrijtuigenbelasting (mrb), verzekering en onderhoud (ook banden)? Zoek dan in de Private Lease Vergelijker van Autoweek de auto van jouw keuze (of je huidige auto) op om het leasebedrag uit te rekenen en uit vinden wat voor jou het gunstigst is.

