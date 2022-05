Dit zijn de best geteste fietsen van 2022

Test Fiat 500X en Tipo Hybrid: begin van het einde

Over twee jaar is elk nieuw model van Fiat volledig elektrisch. Over vijf jaar bouwt het Italiaanse merk helemaal geen auto’s meer met een verbrandingsmotor. De komst van de hybride 500X en Tipo luidt voor Fiat het definitieve einde in van meer dan 120 jaar autogeschiedenis op fossiele brandstoffen.

