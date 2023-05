Dit zijn de beste elektrische bakfietsen

fietstest 2023Je ziet ze steeds meer: elektrisch aangedreven fietsen met voorop een fraai vormgegeven bak met een paar kinderen erin. Ouders zitten op een luxe zadel en trappen licht naar de bestemming. Veel veiligheidsvoorzieningen, krachtige ondersteuning. Ze worden steeds beter en meer toegespitst op hun functie. Best enigszins aan de prijs, maar veel ouders hebben het ervoor over.

Elektrische bakfietsen op 3 wielen

Eindcijfer test: 8,0

Rijeigenschappen ★★★★ ballen

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Lekker veel extra’s, zoals knipperlicht en toeter’

Stabiel en veel ruimte zegt de ene tester, een ander vindt het stuur wat zwaar, maar looft de vormgeving. Geweldig mooie bakfiets, luxe, verzorgde uitstraling en fijn al die extra’s: knipperlichten, toeter, goed hanteerbare regenhuif.

Testkees: Goede klassieke bakfiets met wat opvallende kenmerken, zoals knipperlichten. Dat is op een bakfiets extra handig omdat je niet met één hand de zwaarbeladen bak met kinderen wilt besturen. De bak heeft binnenverlichting zodat je ook in het donker makkelijk de gordels vast kunt maken. Het regenscherm is makkelijk te monteren. Geen ingewikkelde tent, gewoon 4 stangen aan de zijkant met een dakje erboven. Heb je weinig parkeerruimte, dan kun je de Keewee gewoon voorover op de bak zetten.

Eindcijfer test: 7,6

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

‘Comfortabel en netjes, toch redelijk geprijsd’

Lof voor het comfort, ook voor de kinderen die in de ruime bak mogen zitten. Goede wegligging en uitstraling. ‘Draait’ misschien een tikje zwaar, zegt een tester. Maar ja, ook als ouder moet je nu eenmaal af en toe een beetje je best doen.

TestKees: Prettig sturende bakfiets met krachtige Anada-motor met 80 Nm, hydraulische schijfremmen, ruime lage instap en een bak van fraaie gebogen hout die veel ruimte biedt.

Volledig scherm Babboe Flow Mountain

Eindcijfer test: 7,8

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★

Heerlijk, compact, mooie kleuren, fijne instap. Bak en daardoor bankje aan de smalle kant, maar dat went. Wendbaar, voelt veilig, maar, zegt iemand ‘wat zenuwachtig’.

Volledig scherm Matts Carrier

Eindcijfer test: 7,6

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Twee testers hebben het over ‘stoer’. Deurtje aan de voorkant is erg handig. Het sturen is ‘heel direct, even wennen’.

‘Verrassend goede dingen’

Fier zit Fidèl (10) in de bak terwijl bazin Maria de Boer (58) de ene na de andere bakfiets test. Het hondje laat het zich welgevallen.

Volledig scherm Maria de Boer op de Babboe. Fidèl lijkt het wel best te vinden. © Pim Ras

Maria is zelf niet zo van de bakfietsen, laat ze en passant weten. Testen is leuk, dat wel, en ze ziet de voordelen: ze maken de file bij de school wat minder lang. In Amsterdam-Noord waar ze woont, is de bakfiets bij jonge ouders populair. ,,Met de auto kom je niet vooruit.’’ Ouders brengen eerst de kids naar school en rijden dan met de bakfiets naar het dichtstbijzijnde metrostation, op weg naar hun werk. ,,Er is daar plaats voor veertig bakfietsen, gewoon te weinig.’’

Dit testen van al die merken is echt heel aardig om te doen Maria de Boer uit Amsterdam

Opmerkelijk, want aan dit soort fietsen hangt een fors prijskaartje en je moet ook de ruimte hebben om er een te stallen. Zelf houdt Maria het op een gewone elektrische fiets (‘een ouwetje’). Al die haastige mensen op het fietspad laat ze graag aan zich voorbijgaan. Fidèl gaat achterop in een mandje, net zo makkelijk. Maar vandaag dus de bakfietsen. De een wat makkelijker te besturen dan de ander. Ook de breedte maakt uit: sommige exemplaren laten zich maar met moeite tussen de paaltjes op het testtraject sturen. Verder zijn het ‘verrassend goede comfortabele dingen’, vindt ze.

Dat ze meedoet aan de ADR Fietstest komt omdat ze sinds kort lid is van de Fietsersbond. In een panel geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan de stadsdeelraad Amsterdam-Noord. ,,Ik las in mails van de Fietsersbond over deze dag en heb me opgegeven, dit testen van al die merken is echt heel aardig om te doen.’’

Het is een mooie fiets. Fris design en goed displaytje Lid van het testpanel over een bakfiets

Elektrische bakfietsen 2 wielen

Eindscore fietstest: 8,0

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Wat een heerlijke standaard!’

Lof natuurlijk voor deze winnaar, vooral voor de standaard. Iemand prijst de lage instap aan beide zijden. Geeft een veilig gevoel, trekt goed en lekker op. Schakelt soepel, maar je moet wel ervoor zorgen dat je tegelijk goed met de versnelling omgaat.

Testkees: Uitstekende moderne bakfiets met krachtige motor, stabiel rijgedrag en mooie laadbak. Hij blinkt uit door de mooi ontworpen speciale standaard. Een zwaar beladen bakfiets van en op de standaard zetten is zwaar, bij de Makki gaat dat makkelijk. Bij het wegrijden klapt de standaard in dankzij een lichte druk op een voetpedaal. En bij het neerzetten zet je de fiets op de standaard door op een beugel te gaan staan.

Eindcijfer test: 7,6

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Makkelijke instap door de opstap’

Beste prijs/kwaliteit-verhouding, maar ja, ten opzichte van vier concurrenten die best nog een stuk duurder zijn. Belangrijk: kinderen komen door het opstapje makkelijk in de bak. Komt vlot op snelheid, stuurt goed in de bochten. Prima, stuurt misschien wat zwaar – maar dat is inherent aan dit genre bakfietsen.

TestKees: Uitstekend rijdende bakfiets met krachtige Bosch Performanceline CX-motor, hydraulische schijfremmen en een fraaie bak waar de kinderen makkelijk zelf in kunnen klimmen. Bijzonder is het modulaire railsysteem waarmee allerlei accessoires zoals kinderzitjes makkelijk zijn te wisselen.

Volledig scherm Lovens 65 Auto.

Eindcijfer test: 7,8

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Geen versnellingen is even wennen, ‘maar fietst wel makkelijk weg zo’. Goed design, ‘fris displaytje’. Alles werkt soepel, maar jammer, geen overkapping.

Volledig scherm Trek Fetch+ 4.

Eindcijfer test: 7,7

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★

Mooi en groot, stevig van postuur, dus best zwaar. Verstelbaar zadel bevalt goed, ‘net een kantoorstoel’.

Volledig scherm Cube Cargo Hybrid.

Eindcijfer test: 7,4

Rijeigenschappen ★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Kinderen vervoeren kan, maar hij lijkt meer bedoeld voor vrachtvervoer, ‘cargo’ dus, merkt een tester op. Breed stuur, mooi design, rijdt heerlijk. Wendbaar, en je kunt een tweede accu inbouwen.

Je moet bij deze bakfiets je kind of hond wel erg onhandig langs het frame tillen Lid van het testpanel over een bakfiets