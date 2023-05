Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen tussen de 2500 en 3000 euro

Fietstest 2023De grootste categorie e-bikes is die welke de fabrikanten indelen als ‘stadsfietsen’. Ze moeten voor veel korte ritten geschikt zijn, naar werk of voor boodschappen bijvoorbeeld, of even langs bij familie. Een wat langere recreatieve tocht moet ook kunnen. De blits maken? Mwah, nooit weg. Comfortabel zitten is heel belangrijk. Dit zijn de beste elektrische stadfietsen tussen de 2500 en 3000 euro.

Eindresultaat fietstest: 8,6

Rijeigenschappen: ★★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Voelt vertrouwd door eenvoud’

Erg hoge score, ook vergeleken met andere categorieën, en twee keer vijf ballen zelfs. Handzaam en plezierig, ‘voelt vertrouwd door eenvoud’. Fijn, fantastisch, appetijtelijk, sterk, degelijk. De een acht hem geschikt voor korte afstanden, de ander weer voor de langere. Fijne instap. Geen belt of schijfremmen, ‘maar deze heb ik niet gemist’.

Testkees: De Grenoble is een fraai vormgegeven moderne stadsfiets met de hoog gewaardeerde Bosch Active line plus-motor, accu fraai weggewerkt in het frame, dichte kettingkast, lage instap en goed doseerbare hydraulische velgremmen. De fiets is voorzien van een MIK HD-achterdrager. Daar kun je heel makkelijk kinderzitjes op klikken die ook geschikt zijn voor dit systeem.

Eindresultaat fietstest: 7,8

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Veel waar voor je geld’

Stil in gebruik, prima zithouding. ‘Goede middenmoter’, en ook: ‘Veel waar voor je geld’. Prettig sturend, krachtig. Eén testpersoon vindt hem wat log, maar dat is het enige kritische geluid onder negen proefpersonen. Het is maar wat je gewend bent: rijd je thuis op een carbon racefiets, dan voelt elke e-bike zwaar aan. ‘Deze zeker doen’, zegt een ander.

TestKees: Goede moderne stadsfiets met de krachtige Bosch Performance line-motor, accu fraai weggewerkt in het frame, Nexus 7-versnellingsnaaf, dichte kettingkast, lage instap en goed doseerbare hydraulische schijfremmen.

Eindresultaat fietstest: 8,1

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Met 8,1 een topper natuurlijk, stille motor, prettige zit. Alles zit erop ‘en werkt naar behoren’. De actieradius is beperkt, maar dat betekent ook dat de accu minder zwaar is en de fiets handzamer. Het is maar waar je hem voor wilt gebruiken. ‘De rechte zit gaf een goed idee.’

Eindresultaat fietstest: 7,6

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning:★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

Slank design, goede wegligging. Batterij achterop, een enkeling heeft dat liever niet. Comfortabel en stabiel, jammer dat de voorvork ‘niet geveerd’ is. Aan de andere kant, dat betekent ook minder gewicht. ‘Lekker veel versnellingen en goed te bedienen.’

Eindscore fietstest: 7,4

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Fraai display, voorzieningen zijn makkelijk te bedienen. Ziet er mooi uit met lage instap. Dichte kettingkast wordt genoemd. Echt geschikt voor in de stad, zithouding rechtop. Bedrading wat erg aanwezig, dat is een klein nadeel.

Eindscore fietstest: 7,4

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Lof en kritiek wisselen elkaar af, maar voor korte ritten in de stad of naar kantoor goed geschikt. Trapt ook goed zonder ondersteuning, ‘vrij stug qua vering, maar dit is aan te passen’

Eindresultaat fietstest: 7,4

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Lichte fiets, fijne instap, is in de stad wel zo handig. En remlichten!’ Mooi afgewerkt frame, de zit is prettig rechtop. Sommige testers prijzen de Freebike enerzijds, signaleren anderzijds af en toe licht instabiel weggedrag. Typisch zoiets waar je op let bij een proefrit, terwijl je er in dagelijks gebruik geen aandacht aan schenkt.

Eindresultaat fietstest: 7,1

Rijeigenschappen: ★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Degelijk, robuust, goede ondersteuning, maar over het design lopen de meningen uiteen. Stille aandrijving, altijd een pre, maar sommigen vinden dat je op deze e-bike nog best flink moet trappen.

Andere prijscategorieën

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.