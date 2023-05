Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen tussen de 3000 en 3500 euro

Eindresultaat fietstest: 8,2

‘Geen minpunten kunnen vinden’

Testers zijn erg te spreken over de Decatt. ‘Alleen maar pluspunten, geen minpunten kunnen vinden.’ Hij rijdt soepel, is compleet en ziet er goed uit (‘cool’). Goede vering, al is dat toch altijd iets van een persoonlijke impressie. Dat hij wat zwaar en stevig is, heeft voor- en nadelen. Mooi prijskaartje, opgegeven actieradius is veelbelovend.