Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen

De Haagse werkt als HR- adviseur bij de politie en voert meerdere keren per week op diverse kantoren gesprekken met medewerkers. ,,Als het wat verder weg is, pak ik toch de auto terwijl ik het eigenlijk prima zou kunnen fietsen. Maar je wilt niet oververhit aankomen, vandaar dat ik een e-bike overweeg. Maar hij moet er liefst wel leuk uitzien.’’

Harteveld is lang niet van alle modellen gecharmeerd, maar de ijsblauwe Gazelle Chamonix (categorie stadsfiets) valt in de smaak. ,,Ziet er best sportief uit en toch is de zitpositie lekker rechtop. Ook prettig is de dichte kettingkast. Als je in de zomer met een lichte broek fietst, wil je geen smeer aan de pijpen krijgen.’’

Minder lovend is ze over de zadels van de testfietsen. ,,Eigenlijk heb ik er nog niet één gehad dat echt lekker zit. Te breed, dan weer te smal. Daar moet ik apart naar op zoek, vrees ik.’’ Een paar kilometer onderweg op de Gazelle moet Harteveld toch concluderen dat de fiets wat zwaar aanvoelt. ,,Hiervoor had ik een Qwic, die voelde lichter aan. Maar die had dan weer een open kettingkast. Hopelijk vind ik een fiets die zowel geschikt is voor de stad als om te toeren. De Gazelle is kandidaat.’’

Hoe werkt de fietstest? In 2021 laat Fietstest.nl opnieuw een serie pas verschenen e-bikes en ook niet-elektrische racefietsen testen door vrijwilligers uit het hele land, lezers van deze krant. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen we uit in dit artikel. Wie is TestKees?

TestKees, ofwel Kees Bakker, is de onbetwiste autoriteit voor alles wat met fietsen te maken heeft. Als consumentenvoorlichter van de Fietsersbond neemt Kees al twintig jaar e-bikes onder de loep. In dit artikel stellen we hem aan je voor.

Elektrische stadsfietsen tussen de 1500 en 2500 euro

Best getest

Verrassend goed, rijdt licht

Voor een stadsfiets in deze prijsklasse verrassend goed, is de bevinding van 24 testers. Goed stuur, houding aan de sportieve kant voor deze categorie. Stille motor: altijd een pre. Zonder ondersteuning ook licht te berijden.

TESTKEES: ‘Prima Giant Syncdrive-motor. Die is krachtig (50nm koppel) en verdrievoudigt wat je zelf trapt. De fiets heeft een ruime lage instap, goede hydraulische remmen en voorvering.’

Beste koop

Lijkt zo gewoon, toch een pareltje

Lijkt een gewone fiets ‘maar is een pareltje’, zegt een van de 24 testers. Retro uitvoering, toch fris van uiterlijk, houding rechtop, wat prima is voor in de stad. Geen bagagedrager.

TESTKEES: ‘Hippe fiets, krachtige achterwielmotor. De accu zit verstopt in de onderste framebuis. Geen versnelling, optrekken doe je vooral met de motor. De remmen werkten matig, de dubbele standaard vinden veel mensen handig.’

Scoort met 7,8 bijna top. ‘Beste vering tot nu toe’, oordeelt iemand. Licht, mooi om te zien. Pedalen wat kwetsbaar, goede zithouding.

Goed voor de stad, soepele ondersteuning. ‘Staat bovenaan mijn lijstje, breed stuur, goede vering.’ Een ander: ‘tikje wankel.’

Voelt solide aan, ziet er goed uit; sommigen klagen over ‘zwaar trappen’, anderen zeggen ‘licht’. Tja.

Voorwielmotor roept wisselende reacties op. ‘Lekker’, soms ‘schokkerig’. Fijn stuur, goede houding.

Motor is geruisloos, dat vinden testers fijn. Ziet er goed uit: stijf frame, prima voor korte afstand.

Goede voldoende, ook voor de Vogue. Lekker licht en wendbaar, héééél soms wat schokkerig.

‘Ik hou een fijn gevoel over aan deze Stella.’ Een ander: ‘motor maakt wat geluid, niet irritant, wel constant.

‘Handig, deze heeft een speciaal handvat’ ‘Moet je kijken, hier, onder het zadel’, zegt Walter Houdijk uit Nieuwegein. ‘Ze denken tegenwoordig ook aan alles. Een handvat voor als je ’m op de fietsendrager wilt zetten.’ Hij is inmiddels een bekend gezicht op het terrein van de fietstest in Utrecht. Voor het derde jaar op rij komt hij fietsen ‘uitproberen’, zoals hij het noemt. Niet omdat hij hard op zoek is naar een andere fiets, want zijn elektrische Trek bevalt nog altijd meer dan prima. ,,Ik ben hier puur uit nieuwsgierigheid. Kijken of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn.’’ Die zijn er elk jaar wel, dus hij heeft ze volop gespot. ,,Opvallend veel nieuwe fietsen zijn uitgerust met schijfremmen. Nu zijn die op zichzelf niet nieuw. Racefietsen hebben ze ook. Toch zag je ze eerder nog nauwelijks op woon-werkfietsen. Dat remt trouwens wel fijn, hoor. Alleen, ze piepen als het nat is. Dat is in mijn ogen wel een nadeel, maar dat hoort er kennelijk bij.’’ Natte krant

De 65-jarige Houdijk is een doorgewinterde fietser. Jaarlijks legt hij op meerdere fietsen rond de 10.000 kilometer af. ,,Toch heb ik vandaag nog geen fiets gereden waarvan ik dacht: die rijdt echt lekker’’, zegt hij met een Forza Giulia Performante aan de hand, die hij echter nog niet getest heeft. ,,Het lijkt wel de naam van een Italiaanse racebolide.’’ Sommige e-bikes sturen ‘als een natte krant’, meent hij. ,,Alsof de achterband lek is, zo slap is het frame. Nee, die krijgen van mij geen voldoende.’’ Steeds meer fietsen zijn met dezelfde onderdelen afgemonteerd. Zo komen de motoren in de regel van Bosch of het Chinese Bafang, maar Walter Houdijk merkt toch tal van verschillen op. ,,Bij de ene fiets komt de ondersteuning er bijvoorbeeld veel abrupter in dan bij de andere.’’ Na zijn rondje met de Forza (‘hier moet ik eens diep over nadenken’) stapt hij op een Kalkhoff. ,,Die voelt meteen degelijk aan. Wel zwaar, je tilt je een breuk.’’

Elektrische stadsfietsen tussen de 2500 en 3500 euro

Best getest

Stoer, mooi, ligt goed op de weg: ‘Direct bestellen!’

Toppertje! – roept een van de 21 testers uit. ‘Deze heeft alles wat je wilt voor deze prijs’, meent een ander. ‘Stoere fiets die goed op de weg ligt.’ Het niet hoeven schakelen bevalt heel goed, een enkeling ‘mist’ zelf schakelen op lagere snelheden toch wel. ‘Direct bestellen’, schrijft iemand. Tevredenheid over het uiterlijk, ook dat.

TESTKEES: ‘Fiets met uitmuntende onder delen: een Bosch CX-motor, het uitgebreide Kiox-display, Enviolo-automatic-versnellingen en de Gates-tandriem. Rijdt uitstekend en comfortabel, mede door de brede banden. Minpuntjes: hoge instap en de losse afdekplaat bij de accu.’

Beste koop

Prettig rijden, geeft de indruk dat je er lang mee toe kunt

Ook voor de Sparta een hoog cijfer. ‘Krachtige, sportieve fiets, moderne vormgeving.’ Testers ervaren het rijden op de Sparta als prettig en hebben de indruk dat je er lang mee toe kunt. De naam is vertrouwd, de reputatie goed, dat telt mee. Niet iedereen is blij met de instap, maar dat verschilt nu eenmaal per persoon.

TESTKEES: ‘Een zeer goede allround fiets dankzij de Bosch Active Line Plus-motor, de Nexus 8- versnellingsnaaf en de Gates-tandriem. Verder: ruime lage instap en stabiel frame. Het comfort valt tegen door de smalle banden en stugge vering in het balhoofd.’

Zit in waardering héél dicht bij de top. ‘Z’n geld waard, zou ’m zo meenemen.’

Accu in frame ‘voelt gunstig voor de stabiliteit’. Hoogwaardige afwerking, fijne instap.

Relaxed fietsen op de Batavus. Fijne vering, ziet er prima uit.

Een tester: ‘beste in de klasse’. Comfortabel, stoer. Een ander: ‘basic, maar prima’.

‘Degelijk afgewerkt, zoals we gewend zijn van Gazelle.’ Oogt goed, instap kan ruimer.

Voelt soepel, ondersteuning is stil. Prettige houding, ‘aanrader!’ Afstelling versnelling kan ietsje beter.

Stuur ligt lekker in de hand, motor is relatief stil, dat vinden gebruikers altijd fijn.

‘Heel goed als instapmodel’, zegt iemand. Lage instap, ‘heel belangrijk voor een stadsfiets’.

Ondersteuning met drie standen oogst lof, soms wat kritiek. Doorsnee oordeel: fijne fiets.

Mooi aluminium frame, cardanas in plaats van ketting. Soepel! Over aandrijving wisselen de meningen.

Elektrische stadsfietsen boven de 3500 euro

Best getest

‘Topfiets, niks meer aan doen’

Forse prijzen in deze categorie. Een tester noemt de Dutch ID dan ook ‘de Landrover onder de fietsen’. Veel lof: zonder fratsen, mooi design, robuust, geruisloos, comfortabel. ‘De omgeving glijdt ongemerkt aan je voorbij.’

TESTKEES: ’Fraai afgewerkt met goede onderdelen zoals de Enviolo-automatic-naaf en het uitgebreide Kiox-display. Rijgedrag is uitstekend dankzij het stabiele frame, goede vering en brede banden.’

Beste koop

‘De Brose-motor is lekker stil. De accu is makkelijk uitneembaar.’

‘Fietst fantastisch!’ Soepel, licht, goed stijf frame. Accu in het zicht, dat is jammer.

Er vallen termen als mooi, heerlijk, soepel, licht, slank, fijn, ‘wat saai’. Accu in de bagagedrager.

‘Hangt tussen stadsfiets en sportief in’, maar menig gebruiker wil dat juist, toch?

Design is mooi en hip. goede wegligging, stabiel. Maar zo’n mandje wil niet iedereen.

Elektrische stadsfietsen tot 1500 euro

Best getest

Omafiets met turboaandrijving

Voor een e-bike zitten we hier in de budgetprijzen. Testers zijn blij met wat je ervoor krijgt. Handige, soepele fiets, stuurslot is een pre. ‘Omafiets met turboaandrijving’, rechtop dus. Bediening is makkelijk, prima voor in de stad.

TESTKEES: ‘Scherp geprijsde transportfiets met een goede voorwielmotor, brede banden en handige brede dubbele standaard. De voordrager is ideaal voor bagage. Frame had stijver gemogen.’

Beste koop

‘Scherpe prijs! Goede voorwielmotor en hydraulische schijfremmen. Vering matig.

Opstart wat traag, gaat daarna ‘als een speer’. Nette, complete en leuke fiets ‘voor het geld’.

‘Value for money...’ Oogt gewoontjes, ‘kan ook een voordeel zijn’. Een ander: ‘Ziet er mooi uit!’

‘Mooi design, trekt fijn op.’ De zit is erg rechtop, da’s fijn vinden velen. Goed, duidelijk display.

Hoe kies je een e-bike? In dit artikel geven we je wat aandachtspunten.

