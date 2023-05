Dit zijn de beste fietsen om naar werk en weer naar huis te fietsen

Fietstest 2023Steeds vaker nemen we voor de rit naar en van het werk de (e-)fiets, blijkt uit de statistieken. De overheid stimuleert dat ook en werkgevers doen mee. Belangrijk is bij dit soort fietsen dat ze intensief gebruik goed kunnen hebben en niet te vaak naar de dealer hoeven voor onderhoud. Ze zijn vaak sportief, voor de snelle tocht met veel bochten, en de behoefte om vlot aan te komen. Langere afstanden kan ook, maar dan wordt de sportieve zit - voorovergebogen - voor veel gebruikers wat lastiger.

Elektrische woon-werkfietsen tot €3500

Eindscore fietstest: 8,0

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

‘Doet precies wat je wilt’

Ziet er mooi uit, fijne stevige bagagedrager. ‘Doet precies wat je wilt.’ Robuust, maar ook sportief. Beetje mountainbike-achtig, dus niet geschikt voor iedereen: je moet wel van dat brede stuur houden. Sommigen houden daar ook van, anderen zitten liever meer rechtop. ‘Wat een kanjer’, zegt iemand. ‘Hier wil je kilometers op maken.’ De derailleurversnelling werkt goed, wekt vertrouwen.

Testkees: Een fiets met sportieve zithouding, krachtige bafang-motor met een koppel van 80Nm en 10-speed derailleurversnelling. Die maakt de fiets zeer geschikt voor in de heuvels, omdat je met derailleursversnellingen makkelijk kunt terugschakelen en een groot bereik hebt. Maar ze zijn ook prima voor het vlakke Nederland, met bochten. De versnellingen vragen wel extra onderhoud in de winter door regen, nat wegdek en pekel.

Eindcijfer fietstest: 7,8

Rijeigenschappen 4 ballen

Comfort 4

Motor/ondersteuning 4

Display/bediening 4

Prijs/kwaliteit 4

‘Relatief licht, alles goed te verstellen’

‘Voor de prijs een goede fiets’, zegt een testpersoon - de essentie van een model dat het keurmerk Beste Koop verdient. Prima kwaliteit, degelijke fiets, zo is de teneur. Soepel, relatief licht, alles is goed te verstellen. ‘Hard zadel’, zeggen sommigen, vergetend dat je een zadel altijd kunt vervangen. Lof voor het display. Veel kabels, zegt iemand, ‘alsof je op een rijdend datacenter zit’. Zo zijn veel oordelen van testers een kwestie van smaak, en smaken verschillen.

TestKees: Prima rijdende woon-werkfiets met onder andere de eigen Amslod-middenmotor met een koppel van 60Nm en de Nexus-7 versnellingnaaf. De accu zal voor de meeste woonwerkritjes voldoende zijn maar is voor lange dagritten onvoldoende.

Eindcijfer fietstest: 7,6



Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

Fijn, zo’n onderhoudsvrije kardan-aandrijving. Ondersteuning erg goed, ook bij tegenwind, en ziet er mooi uit. Het frame is iets slap, wat voor- en nadelen heeft, ‘maar hij rijdt lekker’.

Eindscore fietstest: 7,5

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★

Display/bediening: ★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Middenklasse fiets met passende prijs’. De Cortina is degelijk, stoer, stevig (3x), volgens testers. Weggewerkte accu en belt drive, dat spreekt aan. Instap aan de hoge kant.

Eindscore fietstest 7,3

Rijeigenschappen: ★★★★

Comfort: ★★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★

‘Echt een fiets voor de fun! Met deze banden en vering kom je bijna overal.’ Heeft iets van een fatbike met die grote banden, geschikt voor offroad. Beetje zwaar, iets voor stoere jongens. Rijdt comfortabel, goede ondersteuning. Maar voor woon-werk?

Eindscore fietstest: 7,2

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Comfortabel, ‘weinig poespas’, rijdt stabiel. De een: ‘echt fantastisch! Een aanrader’, de ander: ‘fiets is niet agile’... Ziet er mooi uit, in bochten merk je dat het frame niet heel stijf is.

‘Altijd leuk op zo’n testdag’

Ze koos voor een uitgebreide test van de woon-werkfiets, gewoon omdat het kan en leuk is. ,,Je kunt hier alles testen, dat bevalt wel’’, zegt Ariene Harteveld (58) uit Den Haag.

Ariene gaat altijd op de e-bike naar haar werk, en terug, 12 kilometer per dag.

Ze is op de testdag met haar man Marco (zie het hoofdstuk over fatbikes in deze bijlage). ,,We hebben allebei goede elektrische fietsen, maar we willen de ontwikkelingen zien. En het is altijd leuk hier.’’ Ariene zit nu op een Gazelle, ook het merk dat thuis in de berging staat. ,,De ontwikkeling van e-bikes is een aantal jaren heel snel gegaan, dat is nu iets minder’’, is haar mening. De geteste fiets voelt prima, maar voorlopig houdt ze het bij haar eigen exemplaar waar ze de 6 kilometer mee naar haar en van werk fietst. Gekocht in de coronatijd toen er leveringsproblemen waren. ,,Ik kreeg van de fietsenhandelaar een Gazelle in bruikleen. Gratis. Totdat mijn eigen fiets geleverd kon worden. Dat is pas service.’’

Elektrische woon-werkfietsen €3500+

Eindscore fietstest: 8,4

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

‘Gelijk een klik mee’

De kwaliteiten van deze fiets zijn buiten kijf, alom lof. ‘Zoeft over de weg.’ Heerlijk sportief, comfortabel, lage instap; de testers vinden ook de zithouding prettig. ‘Gelijk een klik mee.’ De bediening gaat niet via een display maar via een app op de smartphone die je op het stuur klikt, en daar hebben enkele testers wat moeite mee. Ze willen graag een display. Wat als je phone niet waterdicht is? En wat als je er niet zo handig mee bent? Maar de meerderheid is weg van deze Sparta.

Testkees: De d-Rule is een goede, onderhoudsvrije woon-werkfiets dankzij de Gates-tandriem, nexus 5-versnellingsnaaf, schijfremmen en krachtige Bosch performanceline plus-motor van 75 Nm. De motor is voorzien van het Bosch smart systeem. Daarmee kun je de motor koppelen met de flow app van Bosch. Daarin kun je onder andere het karakter van de ondersteuning instellen naar je persoonlijke wensen en de fiets extra beveiligen tegen diefstal.

Eindscore fietstest: 8,1

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort: ★★★

Motor/ondersteuning: ★★★★

Display/bediening: ★★★★

Prijs/kwaliteit: ★★★★

‘Blij met de ABS!’

‘Prijs verrassend laag voor wat er geboden wordt.’ Comfortabele fiets die goed remt en degelijk aanvoelt. Stabiel en erg stil, een grote pre. Niet iedereen kan meteen goed omgaan met de volautomatische traploze versnellingsnaaf, maar dat is ook logisch als je er één keer en voor het eerst gebruik van maakt. Velen zijn blij met de ABS, het antiblokkeersysteem.

TestKees: Uitstekende fiets met sportieve zit, zeer krachtige Bosch performance line CX-motor, zeer grote accu van 750 Wh en twee opvallende onderdelen: de volautomatische traploze versnellingsnaaf en ABS. Met de automatische versnellingen kies je een gewenst traptempo en hoef je nooit meer zelf te schakelen. Met het antiblokkeersysteem (ABS) kan je voorwiel niet meer slippen en kun je niet meer over de kop slaan. Je kunt in nood dus snel en veilig vol in de remmen.

Eindscore fietstest: 8,0

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Natuurlijke ondersteuning, stille motor, fijne zitpositie.’ Stil, geruisloos, dat valt op. Stabiel, licht, mooi design. ‘Kon er gelijk relaxt mee weg.’ Vering is wat stug, twee van de veertien testers zijn er wat minder tevreden mee.

Eindscore fietstest 8,0

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Mooie fiets, fantastische afwerking, robuust, dat zijn de termen die vooral vallen bij de dertien testers. Geen vering in vork of zadelpen, daarover verschillen de meningen. Maar: ‘Deze fiets laat je voelen hoe je kan genieten van fietsen.’ Nerveuze remmen, volgens één tester.

Eindscore fietstest: 7,8

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Zithouding ver naar voren, daarover zijn meningen altijd verdeeld, maar het hoort een beetje bij deze categorie. Rijdt verder soepel. Mooi afgewerkt, dat is voor velen ook belangrijk. Robuust met brede banden, ‘heerlijke zadelvering’.

Eindscore fietstest: 7,8

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

‘Fris model, door de extra stang een hoge instap.’ Prachtig design, degelijk, goede wegligging. ‘Heerlijk voor woon-werkverkeer’, maar accu is wat onhandig geplaatst (zeggen twee testers van de vijftien).

Eindscore fietstest: 7,8

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Deze heeft een wat minder ‘sportieve zit’ en dat kan op waardering rekenen. Robuust, solide, gevoel van veiligheid, comfort aan het stuur. Traploos schakelen maar niet volautomatisch: meningen zijn verdeeld. De een wil het graag, de ander zou dan liever voor de volautomatische gaan omdat het ‘wat zwaar’ is.

Eindscore fietstest: 7,7

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Verreweg de duurste van de categorie. Voelt stoer, als een mtb, ‘geschikt voor meerdere terreinsoorten’ - maar het is de vraag of je dat nodig hebt als hij voor woon-werk wordt ingezet. ‘Topfiets’, prettig rijdend. Sterke motor, breed stuur, traploos schakelen gaat soepel.

Eindscore fietstest: 7,6

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Wat een heerlijke fiets zeg. Veel versnellingen en remt ook super. Goede motorondersteuning.’ Wendbaar, ligt goed op de weg. Lichte kritiek op de plaats van de accu.

Eindscore fietstest: 7,5

Rijeigenschappen 4 ballen

Comfort 4

Motor/ondersteuning 4

Display/bediening 3

Prijs/kwaliteit 3

Rijdt uitstekend, zeer uitgebreide displaybediening. Zo geeft hij aan wanneer je beter (traploos) kunt schakelen. Mooi design, wel wat zwaar. Voelt robuust en je zit vrij kort op het stuur voor een woon-werkfiets.

Eindscore fietstest: 7,3

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Motor/ondersteuning ★★★

Display/bediening ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

‘Prima fiets, goede ondersteuning, niet spectaculair. Elegant is het goede woord’, zegt een testpersoon. De VanDijck is stil in vergelijking met sommige andere fietsen in de categorie. ‘Eerder een toerfiets voor ontspannen tochten.’ Veel opmerkingen over het stuur.

Eindscore fietstest: 7,2

Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Puch, roemruchte naam. ‘Heerlijk rijdende fiets met prima ondersteuning. Afwerking ziet er verzorgd uit en lasnaden zijn netjes afgewerkt. Het frame zou iets stijver mogen zijn.’ De aanpak van stevige banden en zwaar frame zou niet ieders keuze zijn, maar sommigen houden hier juist heel erg van: ‘Het frame voelt heel stabiel.’

Prima fiets, niet spectacu­lair. ‘Elegant’ is het goede woord Lid van het testpanel