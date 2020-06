Dit zijn de beste racefietsen: ‘Fietsbeleving is een therapie’

Dit verhaal is onderdeel van onze fietsspecial. Alle artikelen vind je hier. Een man in strakke wielerkledij foetert dat het label van fietstest.nl aan de remkabel de ‘windgevoeligheid’ beïnvloedt. Een ander tikt op ’s mans buikje en stelt dat de stroomlijn dat wel compenseert. Het gaat over trends: racefietsen hebben steeds vaker schijfremmen, tot voor kort verboden. Ze zijn zwaarder dan velgremmen, maar ‘remzekerder’. Echte diehards willen er niet aan, maar uiteindelijk stapt iedereen over.



De frames worden doordachter en slimmer, het materiaal wordt lichter en ‘stijver’. Te licht is ook niet goed, circa 6,8 kilo is minimaal. Stijfheid van het frame is belangrijk: de kracht die je zet wordt dan direct overgebracht naar de beweging, in plaats van verloren te gaan in vering of flexibiliteit van onderdelen.

Haantjes

Carlos Monte (41) uit IJsselstein velt in het belang van de test objectieve oordelen over de fietsen - allemaal instapmodellen tot 2500 euro. Zelf is hij ‘van Trek’. ,,Al voor ik ging fietsen was ik fan van dat merk. Zat in me.’’

Hij vertelt over de groep en de mores. ,,Wij rijden gemiddeld 30 per uur. Je komt overal, ook waar auto’s niet komen. Het is om fit te blijven en sociaal hè. Onderweg babbelen we over alles wat van belang is in het leven. Op de weg houden we rekening met ieders veiligheid. Pas de laatste 5 kilometer krijg je haantjesgedrag, dan proberen we elkaar te lossen. Fietsbeleving is een therapie.’’

Race, niet-elektrisch ➜ tot €2500

‘Enorm stijf maar toch comfy’

Het zijn allemaal kenners en bevlogen liefhebbers die deze klasse niet-elektrische racefietsen aan de tand(wielen) voelen: ,,Zeer goed, heeft alles wat een racefiets nodig heeft.’’ Een ander jubelt: ,,Zeer stijf frame met dikke bottom bracket waarmee al je kracht overgebracht kan worden op de Ultegra-aandrijflijn.’’ Als dat geen connaisseur is. ‘Stijf’ is in deze categorie een dikke aanbeveling, de term valt dan ook herhaaldelijk: ‘enorm stijf maar toch comfy’. De adviesprijs van 2499 euro is voor een high end racefiets echt niet hoog.

Helemaal perfect voor de beginner

Als Beste Koop een sensatie, geen van de andere 70 e-bikes en racefietsen in deze test scoort zo hoog op prijs/kwaliteit: 4,3 (op 5). Acht testers waren het in dit opzicht roerend eens. Heel geschikt als instapfiets, door de prijs natuurlijk (goedkoopste in de categorie) gecombineerd met de heel redelijke kwaliteiten. Comfort is niet de USP van deze Specialized, vinden de kenners. Maar hij is compleet, ‘Specialized weet hoe het werkt op de markt’. Lekkere fiets, ‘er zit weinig flex in het frame’, wat het gevoel van stabiliteit bevordert.

‘Stoere kale carbonafwerking’, lof voor de aerodynamische kwaliteiten.

‘Prettig stijve fiets’, wat wil je nog meer? Geschikt om te toeren, stijlvol Italiaans.

Flitsend design met hippe kleuren, dat is ook wat waard. ‘Betrouwbare metgezel’.

Voor rustige toerfietsers, vanwege comfort; niet voor avonturiers.