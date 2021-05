Dit zijn de beste speed pedelecs

,,Kijk, dit moeten meer fietsen hebben’’, zegt Martin de Vries (60) wijzend naar de Klever, een speed pedelec. Aan de zijkant zitten richtingaanwijzers, net als bij een motorfiets. ,,Je denkt misschien: dat is toch overbodig. Uit ervaring kan ik je vertellen dat het een uitkomst is, zeker met snelheden boven de 30 kilometer per uur. Dan wil je wel met twee handen aan het stuur zitten.’’ In dit artikel zetten we de beste speed pedelecs op een rij.

Het is een van de noviteiten die fanatieke fietser Martin de Vries op de nieuwe reeks speed pedelecs heeft gevonden. Als medebeheerder van een Facebook-groep met als thema speed pedelecs is hij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Die nieuwsgierigheid bracht hem ook naar Utrecht voor het testen van de 2021-modellen.

Quote Speed pedelecs zijn de Tesla’s onder de e-bikes

Begon de revolutie van de ‘Tesla’s onder de e-bikes’ met Stromer, inmiddels hebben heel wat merken het kunstje afgekeken. Zoals Specialized, Sparta, Trek en Cube. En meer. ,,Toch zijn het niet altijd pure speed pedelecs’’, is De Vries kritisch. ,,Op sommige fietsen moet je veel moeite doen om een kruissnelheid van pakweg 45 kilometer per uur te halen. En dat is toch wat je op zo’n prijzige fiets wilt.’’

Ook merkt hij tussen de merken veel verschil in de krachtopbouw. ,,Bij een Stromer of Klever gaat dat heel geleidelijk. Bij een enkele andere fiets komt de ondersteuning er abrupter in, dat fietst niet altijd even prettig.’’

Hoe werkt de fietstest? In 2021 laat Fietstest.nl opnieuw een serie pas verschenen e-bikes en ook niet-elektrische racefietsen testen door vrijwilligers uit het hele land, lezers van deze krant. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen we uit in dit artikel. Wie is TestKees? TestKees, ofwel Kees Bakker, is de onbetwiste autoriteit voor alles wat met fietsen te maken heeft. Als consumentenvoorlichter van de Fietsersbond neemt Kees al twintig jaar e-bikes onder de loep. In dit artikel stellen we hem aan je voor.

Speed pedelecs tot €5000

Best getest

‘Vroem-vroem, lekker knallen’

Volledig scherm Stromer ST1 © Fietstest.nl

Beter zo’n product met coole uitstraling kopen dan een dure brommer, vindt een tester. Krachtig, rijdt heerlijk, fijn, stabiel, lekker, strak design, solide, robuust... ‘Vroem vroem, lekker knallen.’ Testers houden van de Stromer. Geen stadsfiets, dat hebben ze wel door.

TESTKEES: ‘Sportieve speed pedelec waarmee je vlot optrekt naar de 45 per uur. Het comfort is okay, moet uit de brede banden komen want verende voorvork en zadelpen ontbreken. De accu is wat lastig uitneembaar.’

Beste koop

TestKees: ‘Sportief, vlot. Comfort door brede banden en verende voorvork.’

Volledig scherm Klever Mobility X Speed Original © Fietstest.nl

Liefst 19 testers... ‘Aparte fiets, qua looks.’ Schakelt goed, soms ‘met herrie’

Volledig scherm CUBE Kathmandu Hybrid 45 625 © Fietstest.nl

Mooi design en afwerking. Je merkt: testers kicken op snelheid. De 45 halen ze op deze net niet.

Volledig scherm Trek Allant+ 8S © Fietstest.nl

Geruisloze motor is een pre, de snelheid bij tegenwind valt een tikje tegen.

Volledig scherm QWIC Performance MA11 Speed © Fietstest.nl

Speed pedelecs tot €5000

Best getest

Vette fiets, flink aan de prijs

Volledig scherm Klever Mobility X Speed Pinion Alpha © Fietstest.nl

Heeft iets van een scooter: je hoeft amper te trappen. Perfecte ondersteuning, zithouding formidabel. Dure technologie, maar ‘wat merk je daar eigenlijk van?’ Heerlijk, de kracht die je ervaart. Comfortabel, goede vering. Richtingaanwijzers zijn een pre. Vette fiets... wel aan de prijs.

TESTKEES: ‘Een nagenoeg onderhoudsvrije speed pedelec dankzij de Pinion-versnellingsbak bij de trapas, de Gates-tandriem en de krachtige direct drive motor. Je haalt gemakkelijk de 45 per uur. Erg handig zijn de richtingaanwijzers.’

Beste koop

TestKees: ‘Stabiel, met hoge actieradius (dubbele accu). Om de 40 te halen is het flink meetrappen.’

Volledig scherm KOGA PACE B20 © Fietstest.nl

‘Mooi robuust ding’, veel comfort. Het is wel wennen, en ‘kostprijs oelala’... Banden met supergrip.

Volledig scherm Stromer ST3 © Fietstest.nl

Met range extender. ’Hier kan ik kort over zijn, inpakken, wegwezen...’

Volledig scherm Sparta d-Burst METB © Fietstest.nl

Hoe kies je een e-bike? In dit artikel geven we je wat aandachtspunten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.