Dit zijn de beste tweedehandsauto's per model

Inbraak­golf in Rotterdam­se wijk Nesselande staat niet op zichzelf: teller loopt in hele stad op

28 september De inbraakgolf in auto's in de Rotterdamse wijk Nesselande staat niet op zichzelf. De laatste maanden loopt de teller flink op. April kende dit jaar met 162 het minst aantal inbraken in de stad. Augustus is met 347 autokraken tot nu toe de recordmaand. Leefbaar Rotterdam wil een debat in de gemeenteraad.