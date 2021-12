Dit zijn de extra kosten, maatregelen en beperkingen van wintersportlanden

Check voor je op reis gaat of alle verplichte veiligheidsaccessoires aanwezig zijn in je auto, zowel de verplichte benodigdheden in Nederland als in het land van bestemming. Bekijk hier welke veiligheidsaccessoires je in andere Europese landen mee moet nemen.

Neem een busje slotontdooier mee en een beschermhoes voor de voorruit, handig als er sneeuw voorspeld wordt. Beschermhoes vergeten? Met een ijskrabber maak je de voorruit van je auto sneeuwvrij. Leg in je dashboardkastje een mapje met alle belangrijke info over onder andere je verblijfplaats. Noteer ook de noodnummers van je autoverzekeraar voor als je een ongeval hebt en vergeet niet om je uitgeprinte coronabewijs (QR-code) mee te nemen als je die niet op je smartphone bewaart. Neem voor de zekerheid ook de reservesleutel van je auto mee, zodat je nog steeds je auto kunt gebruiken als je je sleutel verliest. Bewaar de reservesleutel op een andere plaats dan de hoofdsleutel.

Autovignet

In sommige Europese landen moet je betalen als je gebruik maakt van de snelwegen. Ga je skiën in Oostenrijk, dan heb je een snelwegvignet nodig. Voor een personenwagen met of zonder aanhangwagen kost je dit 9,50 euro voor tien dagen. Zwitserland heeft alleen een jaarvignet. Dat is veertien maanden geldig en kost je 42,50 euro. Je kunt het vignet online bestellen of via de verkooppunten van de ANWB. Daarnaast kan het ook zijn dat je in bruggen en tunnels tol moet betalen, het bedrag is afhankelijk van het type voertuig waarmee je rijdt.

Ga je met de auto op skivakantie naar Frankrijk, dan betaal je tol op de snelwegen. Een rit van Utrecht naar Val Thorens kost bijvoorbeeld 49,30 euro voor een personenauto.

Winterbanden en sneeuwkettingen

In sommige landen zijn winterbanden verplicht, in andere enkel bij winterse weersomstandigheden. Sinds 1 november 2021 verplicht Frankrijk bijvoorbeeld winterbanden in de vijf grote berggebieden: de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen, en ook op Corsica. Bekijk hier wat de regels omtrent winterbanden en sneeuwkettingen zijn in de andere skigebieden.

Dit zijn de extra maatregelen en beperkingen in de volgende landen:

Oostenrijk

• 2G-bewijs nodig.

• FFP2-masker verplicht op veel plaatsen.

Frankrijk

• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 24 uur oud nodig.

• Mondmaskers verplicht in alle binnenruimtes en bij de skiliften.

Zwitserland

• Passagier Lokalisatie Formulier nodig bij inreis.

• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud nodig.

• Verplichte PCR-test tussen de vierde en zevende dag van het verblijf.

Italië

• Passenger Locator Form nodig bij aankomst.

• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud of negatieve antigeentest van maximaal 48 uur oud.

Duitsland

• 2G-bewijs nodig in het populaire Winterberg.

• In onder meer Beieren en het Zwarte Woud 2G-plus (2G én een negatieve test).

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: