Dit zijn de goedkoopste auto's voor private lease

Met private lease kun je voor een vast bedrag in een gloednieuwe auto rijden. Nagenoeg alles is inbegrepen: of het nu wegenbelasting, de verzekering, onderhoud of pechhulp is, je hoeft er niet over na te denken. Dit zijn de goedkoopste modellen.

Voor iets onder de 300 euro euro per maand kun je al instappen in een private leaseauto. Dat klinkt goedkoop en dat is het ook, maar het hangt uiteindelijk af van jouw wensen en keuzes hoe het leasebedrag eruit komt te zien. Wil je een zo goedkoop mogelijk leasecontract, dan zal je waarschijnlijk een aantal concessies moeten doen.

Lange termijn en weinig kilometers

De laagste prijzen vind je alleen als je je voor lange termijn vastlegt en niet zoveel jaarlijkse kilometers rijdt. Concreet betekent dit vaak dat het contract 48 of 60 maanden duurt en je maximaal 5000 of 10000 kilometer per jaar mag afleggen. Ook zijn de goedkoopste private leaseauto’s bij uitstek kleine (stads)auto’s, zoals dat ook de goedkoopste auto’s zijn in de aanschaf.

Top-10 goedkoopste private-leaseauto’s

Met deze informatie in het achterhoofd vind je de volgende auto’s terug in de Private Lease Vergelijker in de CarBase van AutoWeek wanneer je zoekt op de goedkoopste private leaseauto’s. De weergegeven bedragen zijn maandtarieven.

Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita - 256 euro: De mild hybrid aandrijflijn is een verademing. De nieuwe 70 pk driecilinder produceert een stuk minder geluid dan zijn voorganger en doet dat dan ook nog eens zonder ongewenste trillingen en vibraties. En dit is een lekker luxe versie.

Hyundai i10 1.0i Comfort- 278 euro: dit kleintje is in staat om grotere auto’s het schaamrood op de kaken te bezorgen.

Kia Picanto 1.0 DPi Comfortline - 279 euro: deze volwassen vijfdeurs hatchback heeft veel te bieden. De zitpositie is goed; de stoel zou wel iets langer mogen zijn. De kwaliteit van de cockpit is voor dit segment buitengewoon. De knoppen op je stuur, de (optionele) klimaatcontrole en met name het multimediasysteem (optioneel) zetten een standaard in deze klasse.

Fiat 500C 1.0 Hybrid Cult - 289 euro: een cabriolet hoeft niet duur te zijn. Immers: je hebt hier een leuke auto met open dak in de Private Lease top-10. Het is een auto van inmiddels de vorige generatie (de huidige is immers elektrisch) maar die heeft zich intussen wel goed bewezen.

Mitsubishi Space Star 1.2 Connect+ - 294 euro: voor weinig geld kun jij ondervinden waarom Mitsubishi de bestverkochte auto in Europa is. Hoewel basic, is de auto voorzien van leuke extra’s.

Fiat Panda 1.0 Hybrid City Life - 297 euro: met zijn nieuwe hybride motor beweegt de Panda weliswaar met zijn tijd mee, maar het brengt hem niet voorbij de veel jongere concurrentie uit bijvoorbeeld Azië.

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort - 299 euro: de basisversie mist verschillende leuke, ruige accessoires maar spiegelkappen en handgrepen worden wel in de standaard ‘Fervent’ rode kleur gespoten én (automatische) ledverlichting rondom behoort ook tot de standaard voorzieningen. De grille krijgt verder verchroomde sierstrips terwijl de A- en B-stijl in het contrasterende zwart worden afgewerkt.

Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Comfort - 314 euro: de Suzuki is volwassen aangekleed en voorzien van verschillende veiligheidsvoorzieningen. Om het verbruik de gunstige kant uit te helpen, heeft de Suzuki-motor mild hybrid-techniek, wat inhoudt dat de motor is uitgerust met een startmotor die ook als dynamo fungeert.

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i - 315 euro: bij de eerste kennismaking merkten we op dat de Aygo veel volwassener is geworden. Bovendien is de uitrusting op niveau. Zo krijgt de basisversie al airco, elektrische ramen, adaptieve cruisecontrol (!), automatisch grootlicht en een rijstrookassistent mee.

Dacia Spring Electric 45 Essential - 320 euro: deze redelijk basic auto is toereikend voor het allround gebruik van alledag bij veel mensen. Bestel wel de snellaad-aansluiting, daar heb je veel plezier van op langere ritten. Hij springt zuinig om met de stroom.

