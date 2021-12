Dit zijn de goedkoopste elektrische SUV's in de private lease

Franse politie deelt meer dan 600 bekeurin­gen uit tijdens tu­ning-evenement

De Franse politie heeft vorig weekend 603 bekeuringen uitgedeeld in Servon, een stadje in Seine-et-Marne, een departement in het noorden van Frankrijk. De boetes werden uitgedeeld voor te hard rijden op een weg in de nabijheid van een parkeergarage waar een bijeenkomst voor tuning-liefhebbers werd gehouden.

2 december