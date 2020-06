Dit zijn de meest en minst betrouwbare auto’s, zo blijkt uit drie miljoen pechmeldingen

De Nederlandse Wegenwacht weigert informatie vrij te geven over het aantal pechgevallen per automodel, maar in Duitsland doet zusterorganisatie ADAC daar niet moeilijk over. De meest betrouwbare auto in alle klassen is de Toyota Aygo, de minst betrouwbare de Fiat 500.