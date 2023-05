Dit zijn de twintig zuinigste auto’s van Nederland

Een zuinige auto heeft vaak een streepje voor. De hatchback is in de klasse van de compacte auto's het meest geliefde model. De informatie is gebaseerd op basis van de AutoWeek CarBase autovergelijker. Daarin kun je verschillende selecties maken.

Daarbij is als basis voor het vergelijken van het verbruik steeds de gecombineerde WLTP-opgave genomen. Immers: WLTP is de huidige standaard om verbruik (en emissie) van auto’s te meten en een gecombineerd gebruik is het meest representatief voor de dagelijkse praktijk.

Alleen hybrides zonder stekker

Daarbij zijn alleen hybrides opgenomen die geen stekker hebben. Deze komen in deze opgaven namelijk nauwelijks als vergelijkbaar naar voren en het werkelijke verbruik hangt te veel af van hoe veel je ‘elektrisch’ rijdt. Duidelijk is dat in het lijstje van de tien zuinigste hatchbacks van 2022 de verbruikscijfers al redelijk dicht bij elkaar liggen. Daardoor is het lijstje langer dan tien; vanwege de ‘ex aequo’. Het verbruik is uitgedrukt in l/100 km. Het zijn hier overwegend kleinere modellen, maar je treft ook enkele erg zuinige gezinsauto’s in deze opsomming.