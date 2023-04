Dit zijn de vier onveiligste provinciale wegen van Nederland

Verrassend: kleinste en goedkoop­ste Jeep trekt aanhanger van 1.450 kg

De Renegade is er al sinds 2014, maar de laatste vernieuwing bracht een gewijzigde aandrijflijn met zich mee. Dat is goed nieuws, want de Renegade 1.5T E-Hybrid wordt er niet alleen een verrassend goede trekker mee. De nieuwe 130 pk/96 kW sterke viercilinder benzinemotor is gecombineerd met ondersteunende elektrische aandrijving: dit is een zogenoemde mild-hybride.