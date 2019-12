Dit zijn de vijf steden waar je het meest betaalt voor parkeren op straat

In absolute zin is New York de duurste stad om te parkeren. Sydney volgt op plek twee. Amsterdam is wereldwijd de duurste stad als het gaat om op straat parkeren. Dat komt doordat parkeren op straat in Amsterdam duurder is dan in een parkeergarage, terwijl dit in bijna alle andere steden precies andersom is. Utrecht staat ook in de top 5 en Rotterdam staat in deze lijst wereldwijd op plek 23.