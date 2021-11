Dit zijn volgens Duits onderzoek de meest en minst betrouwbare auto's

De Duitse keuringsinstantie Tüv heeft de resultaten bekendgemaakt van een betrouwbaarheidsonderzoek onder 9,6 miljoen auto's. De keuringen van de Tüv zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de APK in Nederland.

In de evaluatieperiode van juli 2020 tot juni 2021 werd 17,9 procent van de aangeboden voertuigen afgekeurd met ‘aanzienlijke’ of ‘gevaarlijke’ gebreken. In het voorgaande jaar was dat nog twee procentpunten meer. Volgens de Tüv komt dat vooral doordat automobilisten door de coronapandemie meer tijd hadden om hun auto goed te laten onderhouden.



Desondanks zijn er nog steeds veel voertuigen op de weg die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Volgens het Tüv-rapport mocht 0,04 procent van de onderzochte voertuigen niet meer rijden. In totaal ging het om zo’n 10.000 voertuigen. Tien keer meer voertuigen moesten direct naar de werkplaats met ‘gevaarlijke mankementen’ zoals versleten remschijven, zwaar beschadigde banden of het volledig uitvallen van de remlichten.

Mercedes GLC

Net als in de voorgaande twee jaar was de overall winnaar de Mercedes GLC. Het percentage storingen in de 2 tot 3 jaar oude SUV’s is gemiddeld 1,5 procent. Dit is de laagste waarde van alle onderzochte auto’s. De Mercedes B-Klasse (1,9 procent defecten) en de Volkswagen T-Roc (2 procent) volgen op de tweede en derde plaats. In de categorie auto's van 4 tot 5 jaar oud wint de Audi Q2 (2,1 procent). De Porsche 911 staat met 3,3 procent storingen bovenaan bij de 6- tot 7-jarigen. Bij de categorie auto's van 8 en 9 jaar oud én van 10 tot 11 jaar oud staat de Audi TT aan de top.

Bij de beoordeling per voertuigklasse staat de Opel Karl bovenaan in de mini-klasse met een storingspercentage van 3,4 procent. In de categorie stadsauto's wint de Audi A1 met 2,9 procent. In de compacte klasse staat de Mercedes A-Klasse bovenaan met 2,5 procent. In de middenklasse wint de C-Klasse (2,5 procent) en bij de bestelwagens wint de Mercedes Mercedes B-Klasse.

Dacia Duster onderaan

De slechtst presterende in de mini-klasse was de Hyundai i10 (6,5 procent), in de categorie stadsauto's de Seat Ibiza (5,4 procent), in de compacte klasse de Dacia Logan (10,4 procent) en bij de middenklassers de Ford Mondeo (6,8 procent). Bij de SUV’s staat de Dacia Duster onderaan met 11,4 procent en bij de bestelwagens de Ford Galaxy met een defectpercentage van 7,5 procent. Bij de leeftijdscategorieën staat de Dacia Duster eveneens onderaan. Auto's van 10 tot 11 jaar oud hebben een gemiddeld defectpercentage van 36,8 procent. De complete uitslag van het onderzoek vind je hier.

