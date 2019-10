Doelstelling honderdduizend deelauto's in 2021 lijkt nog ver weg

Zeeland grootste stijger

In de provincie Utrecht staan naar verhouding de meeste deelauto’s: 57 voor iedere tienduizend inwoners. Noord- en Zuid-Holland volgen op de lijst. In Limburg is het aanbod beperkter. In de zuidelijke provincie vind je zo’n acht deelauto’s voor iedere tienduizend inwoners. Zeeland kreeg er in één jaar tijd procentueel de meeste deelauto’s bij. Het aantal verdubbelde daar tot ruim vierhonderd. In absolute aantallen is dit alsnog met afstand de kleinste voorraad.