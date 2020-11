Dominantie van Tesla is voorbij

Video 94-jarige Lidwien slachtof­fer van autodief­stal: ‘Ik kan de hele dag wel huilen’

6 november Ze had net haar rijbewijs voor vijf jaar verlengd, toen de auto van Lidwien Fischer (94) werd gestolen. Door het gemis van de dierbare Honda Civic, waar ze meer dan drie decennia in reed, is ze nu afhankelijk van anderen om haar boodschappen te doen.